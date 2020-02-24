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«Вашингтон» поздравил Овечкина с ожиданием второго ребенка

24 февраля 2020, 23:22
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин во второй раз станет отцом.

— Еще один Ови-младший на подходе! Поздравления Овечкиным, — говорится в сообщении «Вашингтона» в Twitter.

Овечкин и Шубская женаты с 2016 года. 18 августа 2018 года у пары родился мальчик Сергей.

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