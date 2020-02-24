«Вашингтон» поздравил Овечкина с ожиданием второго ребенка

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин во второй раз станет отцом.

— Еще один Ови-младший на подходе! Поздравления Овечкиным, — говорится в сообщении «Вашингтона» в Twitter.

Another #OviJr on the way ?



Congrats to the Ovechkins!!



(?: IG/nastyashubskaya) pic.twitter.com/51XNLianea — Washington Capitals (@Capitals) February 24, 2020

Овечкин и Шубская женаты с 2016 года. 18 августа 2018 года у пары родился мальчик Сергей.