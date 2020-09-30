«Рейнджерс» выкупили контракт Лундквиста. Он провел в клубе 15 сезонов

«Рейнджерс» выкупили последний год контракта вратаря Хенрика Лундквиста, информирует официальный сайт клуба. Шведский вратарь покидает команду после 15 проведенных в ней сезонов.

OFFICIAL: Rangers announce that the team has bought out the final year of goaltender Henrik Lundqvist's contract. — New York Rangers (@NYRangers) September 30, 2020

38-летний вратарь перешел в «Рейнджерс» в 2005 году. До этого он играл в Швеции за «Фрелунду». Обладатель «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю НХЛ) 2012 года. Четыре раза играл в Матче всех звезд НХЛ. Чемпион мира и олимпийский чемпион в составе сборной Швеции.

Всего голкипер провел 887 матчей в НХЛ, в которых одержал 459 побед. Он является обладателем более 50 клубных рекордов, в том числе по победам, по количеству матчей среди вратарей, по матчам в плей-офф, по шатаутам (64 — Прим. «СЭ») и проценту сэйвов в плей-офф.