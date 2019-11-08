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Овечкин оформил дубль в матче с «Флоридой». Видео

8 ноября 2019, 04:33
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«Вашингтон» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды». В середине второго периода свою вторую шайбу в этой встрече забросил российский нападающий Александр Овечкин. Это его 13-й гол в этом сезоне.

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