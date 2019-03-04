Александр Овечкин: "Я знал, что это стопроцентный гол"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата с "Рейнджерс" (3:2 Б) отметил, что его буллит засчитали верно.
Вратарь Александр Георгиев выбросил клюшку во время буллита Овечкина, что помешало россиянину бросить шайбу в пустой угол ворот. Арбитры после видеопросмотра приняли решение засчитать гол.
– Я знал, что это стопроцентный гол. Вратарь бросил клюшку. Я немного удивился, когда сначала рефери показал, что шайба не засчитана. Но приятно, что у них есть просмотр, – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.
lmao you can’t do that pic.twitter.com/RiMc3CuRqw– Pete Blackburn (@PeteBlackburn) 3 марта 2019 г.
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