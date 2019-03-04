Александр Овечкин: "Я знал, что это стопроцентный гол"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата с "Рейнджерс" (3:2 Б) отметил, что его буллит засчитали верно.

Вратарь Александр Георгиев выбросил клюшку во время буллита Овечкина, что помешало россиянину бросить шайбу в пустой угол ворот. Арбитры после видеопросмотра приняли решение засчитать гол.

– Я знал, что это стопроцентный гол. Вратарь бросил клюшку. Я немного удивился, когда сначала рефери показал, что шайба не засчитана. Но приятно, что у них есть просмотр, – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.