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Агент Митчелла ответил на обвинения Разина

15:49
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Алеша Пилко, агент канадского форварда Зака Митчелла, ответил на обвинения главного тренера «Северстали» Андрея Разина. Ранее специалист призвал КХЛ дисквалифицировать хоккеиста и его агента.

«Дорогой Андрей Разин, чтобы профессионально играть в хоккей в России, игроку нужны две вещи: разрешение на работу и рабочая виза. Зак играл в Риге. С такой визой он может играть в РФ, но не работать. На сегодня обучение окончено, мы можем продолжить завтра», — написал агент в Twitter.

27-летний канадец в текущем сезоне выступал за рижское «Динамо». В текущем сезоне он провел за динамовцев 24 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (6+3) очков.

2 декабря «Динамо» поместило игрока на драфт отказов. Несмотря на это, он отказался переходить в «Северсталь». Клуб после этого обратился в СДК КХЛ.

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