Агент Митчелла ответил на обвинения Разина

Алеша Пилко, агент канадского форварда Зака Митчелла, ответил на обвинения главного тренера «Северстали» Андрея Разина. Ранее специалист призвал КХЛ дисквалифицировать хоккеиста и его агента.

«Дорогой Андрей Разин, чтобы профессионально играть в хоккей в России, игроку нужны две вещи: разрешение на работу и рабочая виза. Зак играл в Риге. С такой визой он может играть в РФ, но не работать. На сегодня обучение окончено, мы можем продолжить завтра», — написал агент в Twitter.

Dear Andrey Razin, to bring a player to play professional hockey in Russia he must have minimum two things. Work permit and work visa. Zach played in Riga. With that visa he can play games in RF, but can NOT work in RF. School for today is done, we can continiue tomorrow. — Aljo?a Pilko (@PlayersAgentTM) December 9, 2020

27-летний канадец в текущем сезоне выступал за рижское «Динамо». В текущем сезоне он провел за динамовцев 24 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (6+3) очков.

2 декабря «Динамо» поместило игрока на драфт отказов. Несмотря на это, он отказался переходить в «Северсталь». Клуб после этого обратился в СДК КХЛ.