Зидан не проиграл ни одного финала с «Реалом» из девяти

«Реал» обыграл «Атлетико» (0:0, 4:1 — по пен.) в матче финала Суперкубка Испании. Для главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана это девятая победа в девяти финалах.

«Реал» с французским специалистом выиграл 3 Лиги чемпионов, 2 клубных чемпионата мира, 2 Суперкубка УЕФА и 2 Суперкубка Испании. Мадридцы стали 11-кратными обладателями Суперкубка Испании.

