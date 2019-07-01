Люк де Йонг стал игроком "Севильи"

"Севилья" объявила о переходе нападающего ПСВ Люка де Йонга. Ранее об уходе игрока сообщил клуб из Эйндховена сообщил на своем официальном сайте.

Детали перехода 28-летнего форварда в испанскую команду не сообщаются. Трансферная стоимость игрока по данным transfermarkt оценивается в 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне де Йонг провел 43 матча во всех турнирах, забив 32 мяча.