Эмери посетил церемонию прощания с Рейесом

На стадионе "Севильи"​ "Рамон Санчес Писхуан" прошла церемония прощания с 35-летним футболистом Хосе Антонио Рейесом, который погиб в ДТП 1 июня.

Простится с Рейесом приехал главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери, который работал с испанцем в "Севилье".

Трагедия произошла в субботу утром на трассе A-376 по дороге из Севильи в Утреру. Автомобиль, который вел Рейес, вылетел с трассы и загорелся. Вместе с футболистом в аварии погиб его двоюродный брат.

Рейес пять раз выигрывал Лигу Европы с "Севильей" и "Атлетико" (2009/10, 11/12, 13/14, 14/15, 15/16). В составе "Арсенала" он победил в чемпионате Англии (2004), завоевал Кубок (2005) и Суперкубок Англии (2005), вместе с "Реалом" стал чемпионом Испании (2006/07), с "Атлетико" (2010/11) – обладателем Суперкубка УЕФА.