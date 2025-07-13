Флик одобрил возможный переход Рэшфорда в «Барселону»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может перейти в «Барселону», сообщает AS.

По информации источника, каталонцы могут переключиться на 27-летнего англичанина из-за срыва трансфера Нико Уильямса из «Атлетика» и тяжелых переговоров с «Ливерпулем» по переходу Луиса Диаса.

Также сообщается, что потенциальную сделку по Рэшфорду одобрил главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик. «МЮ» хочет заработать на трансфере около 48 миллионов евро.

Во второй половине прошедшего сезона Рэшфорд на правах аренды выступал за «Астон Виллу». Он провел 17 матчей, забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.