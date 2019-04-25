25 апреля 2014 года скончался из-за онкологического заболевания бывший главный тренер "Барселоны" Тито Виланова. Каталонцы посвятили пост в честь памяти испанского специалиста.

– Пять лет без Тито Вилановы. Исключительный тренер. Предан "Барселоне" от начала и до конца. Неординарный человек. Единственный в своем роде, – написала "Барселона" в Твиттере.

Виланова возглавлял "Барселону" с 2012 по 2013 год. В сезоне 2012/13 сине-гранатовые завоевали чемпионство с испанцем. В июле 2013-го Виланова ушел в отставку из-за состояния здоровья.

Five years without Tito Vilanova.

An exceptional coach.

A blaugrana through and through.

An extraordinary person. One of a kind. #TitoForever pic.twitter.com/UDftUuFAwR – FC Barcelona (@FCBarcelona) 25 апреля 2019 г.

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