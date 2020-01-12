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«Верона» — «Дженоа»: начало матча было отложено из-за перекрашивания разметки на газоне

12 января 2020, 20:22
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Матч 19-го тура чемпионата Италии между «Вероной» и «Дженоа» начался с 15-минутной задержкой. Игра должна была начаться в 20.00 (мск), но стартовый свисток прозвучал позже из-за перекрашивания разметки на газоне.

Итальянские СМИ сообщают, что линии штрафной площади были недостаточно яркими.

Верона — Дженоа

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