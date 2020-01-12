«Верона» — «Дженоа»: начало матча было отложено из-за перекрашивания разметки на газоне
12 января 2020, 20:22
Матч 19-го тура чемпионата Италии между «Вероной» и «Дженоа» начался с 15-минутной задержкой. Игра должна была начаться в 20.00 (мск), но стартовый свисток прозвучал позже из-за перекрашивания разметки на газоне.
Итальянские СМИ сообщают, что линии штрафной площади были недостаточно яркими.
The game between Hellas Verona and Genoa in Serie A has been delayed to repaint the lines of the penalty area, which are wonky ? pic.twitter.com/qcZtA80pxe— B/R Football (@brfootball) January 12, 2020
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