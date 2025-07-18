«Парма» предложила 6 миллионов евро за Рейну

«Парма» сделала дортмундской «Боруссии» официальное предложение по нападающему Джованни Рейне.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, итальянский клуб готов заплатить за 22-летнего американца около 6 миллионов евро.

Действующий контракт Рейны с «Боруссией» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивет стоимость игрока в 7 миллионо евро.

В сезоне-2024/25 американский футболист сыграл в 26 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.