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18 июля 2025, 03:09

«Парма» предложила 6 миллионов евро за Рейну

Евгений Козинов
Корреспондент

«Парма» сделала дортмундской «Боруссии» официальное предложение по нападающему Джованни Рейне.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, итальянский клуб готов заплатить за 22-летнего американца около 6 миллионов евро.

Действующий контракт Рейны с «Боруссией» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивет стоимость игрока в 7 миллионо евро.

В сезоне-2024/25 американский футболист сыграл в 26 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

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Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Парма
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