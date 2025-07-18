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18 июля 2025, 00:13

«Интер» предложил 40 миллионов евро за Лукмана

Евгений Козинов
Корреспондент

«Интер» отправил «Аталанте» первое предложение по нападающему Адемоле Лукману в размере 40 миллинов евро, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

«Аталанта» хочет получить за 27-летнего нигерийца не менее 50 миллионов евро. По информации источника, игрок хочет уйти и надеется, что клуб не будет препятствовать переходу.

В сезоне-2024/25 27-летний Лукман провел 39 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.

Действующий контракт Лукмана рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

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 Интер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
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 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 19:30 Интер – Монца - : -
22.08 19:30 Удинезе – Комо - : -
22.08 21:45 Дженоа – Наполи - : -
22.08 21:45 Парма – Кальяри - : -
23.08 19:30 Фрозиноне – Ювентус - : -
23.08 19:30 Венеция – Лечче - : -
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