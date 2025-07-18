«Интер» предложил 40 миллионов евро за Лукмана

«Интер» отправил «Аталанте» первое предложение по нападающему Адемоле Лукману в размере 40 миллинов евро, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

«Аталанта» хочет получить за 27-летнего нигерийца не менее 50 миллионов евро. По информации источника, игрок хочет уйти и надеется, что клуб не будет препятствовать переходу.

В сезоне-2024/25 27-летний Лукман провел 39 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.

Действующий контракт Лукмана рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.