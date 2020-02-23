Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Теттей — о поражении «Норвич Сити»: «Я должен извиниться перед фанатами»

23 февраля 2020, 21:07
Теги:

Полузащитник «Норвича» Александр Теттей прокомментировал крупное поражение от «Вулверхэмптона» в матче 27-го тура чемпионата Англии (0:3). За волков голами отличились нападающий Диогу Жота, оформивший дубль, и Рауль Хименес.

— Я должен извиниться перед фанатами, которые пришли посмотреть на нас. Начиная с двадцатой минуты матча, мы не сделали ничего из того, что должны были, — приводит слова футболиста пресс-служба клуба в официальном Twitter-аккаунте.

«Норвич» потерпел второе поражение подряд. «Канарейки» с 18 очками замыкают турнирную таблицу английской премьер-лиги.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир