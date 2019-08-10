Клуб из Англии продолжает удивлять. Самая безумная форма в истории: сосиски с пюре и зеленым горошком

Английский любительский клуб "Бидейл" презентовал форму на сезон-2019/20. Второй год подряд дизайнеры шокировали общественностью. Команду финансирует местная мясная фабрика, что нашло свое отражение не только в титульном спонсоре, но и в форме.

На гостевой форме полевых игроков изображено картофельное пюре с сосисками и зеленым горошком, а вратарь будет играть в экипировке, стилизованной под фартук повара.

The new Bedale AFC kit for 19/20 raising awareness for @ProstateUK @AfcBedale pic.twitter.com/C5tG4GVIAl — John Henry (@j_rhenry) August 7, 2019

Самая безумная форма в истории: игроки – гигантские хот-доги, номера выложены колбасой