03:34 | Футбол — Англия

Клуб из Англии продолжает удивлять. Самая безумная форма в истории: сосиски с пюре и зеленым горошком

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Английский любительский клуб "Бидейл" презентовал форму на сезон-2019/20. Второй год подряд дизайнеры шокировали общественностью. Команду финансирует местная мясная фабрика, что нашло свое отражение не только в титульном спонсоре, но и в форме.

На гостевой форме полевых игроков изображено картофельное пюре с сосисками и зеленым горошком, а вратарь будет играть в экипировке, стилизованной под фартук повара.

Самая безумная форма в истории: игроки – гигантские хот-доги, номера выложены колбасой

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