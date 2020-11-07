Кавани забил первый гол за «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани забил свой первый гол в составе команды. Для него это был пятый матч за «МЮ».

How can you not think Bruno Fernandes is the best player in the team? He could have had his hattrick but decided to assist Cavani to boost his confidencepic.twitter.com/P0BBRDtrAx — Mohamad. (@UtdMohamad) November 7, 2020

Уругваец отметился в воротах «Эвертона» в компенсированное ко второму тайму время. Результативную передачу ему отдал Бруну Фернандеш. «МЮ» победил со счетом 3:1 в матче восьмого тура чемпионата Англии.

33-летний футболист перешел на правах свободного агента. Ранее он выступал за «ПСЖ».