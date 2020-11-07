Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Кавани забил первый гол за «Манчестер Юнайтед»

7 ноября 2020, 17:40
Эдинсон Кавани. Фото Twitter.
Эдинсон Кавани. Фото Twitter.
Теги:

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани забил свой первый гол в составе команды. Для него это был пятый матч за «МЮ».

Уругваец отметился в воротах «Эвертона» в компенсированное ко второму тайму время. Результативную передачу ему отдал Бруну Фернандеш. «МЮ» победил со счетом 3:1 в матче восьмого тура чемпионата Англии.

33-летний футболист перешел на правах свободного агента. Ранее он выступал за «ПСЖ».

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир