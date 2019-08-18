Гость из будущего? Экс-игрок сборной Норвегии предсказал назначение Сульшера в «МЮ» еще в 2012 году

Пользователи Twitter обратили внимание на пророческий твит, опубликованный еще в 2012 году. Бывший футболист ряда английских клубов и сборной Норвегии Ян Оге Фьортофт довольно точно предсказал тренерские перестановки в «Манчестер Юнайтед» на ближайшие годы. Он написал:

«Манчестер Юнайтед»:

2013-2016 Фергюсон

2016-2017 Громкое имя

2017-2019 Еще одно громкое имя

2019 — Сульшер".

С Алексом Фергюсоном Фьортофт ошибся — он завершил тренерскую карьеру как раз в 2013 году. В остальном он был достаточно точен. После ухода Фергюсона, неполного сезона под руководством Дэвида Мойеса и нескольких матчей при и.о. Райане Гиггзе «МЮ» принял специалист с громким именем — Луи ван Гал. После него клубом руководил Жозе Моуринью. Назначение Уле Гуннара Сульшера же совсем чуть-чуть не попало в прогноз его соотечественника. Норвежец возглавил «МЮ» за две недели до 2019 года — 19 декабря 2018 года.