Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Флетчер вошел в тренерский штаб «красных дьяволов»
4 января 2021, 15:46
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер вошел в тренерский штаб главного тренера «красных дьяволов» Уле Гуннара Сульшера.
Ранее 36-летний шотландец работал в молодежной команде «МЮ».
Флетчер попал в академию «Манчестер Юнайтед» в 1995 году, дебютировав в основе в 2003 году. Хавбек покинул «МЮ» в 2015 году. В 2011 и 2013 году футболист временно приостанавливал карьеру из-за язвенного колита.
Back where it all began ?— Manchester United (@ManUtd) January 4, 2021
We're delighted to announce Darren Fletcher has returned to United as part of Ole's coaching team ?#MUFC
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