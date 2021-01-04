Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Флетчер вошел в тренерский штаб «красных дьяволов»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер вошел в тренерский штаб главного тренера «красных дьяволов» Уле Гуннара Сульшера.

Ранее 36-летний шотландец работал в молодежной команде «МЮ».

Флетчер попал в академию «Манчестер Юнайтед» в 1995 году, дебютировав в основе в 2003 году. Хавбек покинул «МЮ» в 2015 году. В 2011 и 2013 году футболист временно приостанавливал карьеру из-за язвенного колита.