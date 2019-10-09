Воронов, Шкеле и Макколум — в символической пятерке Единой Лиги ВТБ на прошедшей неделе
9 октября 2019, 12:21
Официальный Twitter Единой лиги ВТБ назвал символическую пятерку прошедшей недели. В нее вошли Евгений Воронов («Зенит»), Айгерс Шкеле («Калев»), Эррик Макколум (УНИКС), Матеуш Понитка («Зенит»), Джереми Эванс «Химки»).
Символическая пятерка недели №2 | All-VTB League Team of the Week #2: ?— VTB United League (@VTBUL) October 9, 2019
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Кто был лучшим игроком этой недели? | Who was the best player of the Week? pic.twitter.com/2x4Sncf4i7
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