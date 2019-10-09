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Воронов, Шкеле и Макколум — в символической пятерке Единой Лиги ВТБ на прошедшей неделе

9 октября 2019, 12:21
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Официальный Twitter Единой лиги ВТБ назвал символическую пятерку прошедшей недели. В нее вошли Евгений Воронов («Зенит»), Айгерс Шкеле («Калев»), Эррик Макколум (УНИКС), Матеуш Понитка («Зенит»), Джереми Эванс «Химки»).

Единая лига ВТБ: новости и статьи, календарь и расписание игр, обзоры матчей

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