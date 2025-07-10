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Общество

10 июля 2025, 15:20

Сторона Касаткина подаст новое ходатайство об освобождении после задержания россиянина в Париже

Микеле Антонов
Корреспондент

Адвокат российского баскетболиста Даниила Касаткина, Фредерик Бело, ответил на вопрос «СЭ» о будущем клиента.

— Какова позиция французских властей? Почему Даниила не отпустили под залог?

— Мы подали ходатайство об освобождении. Это было первое ходатайство об освобождении. Мы считали весьма вероятным освобождение г-на Касаткина. К сожалению, следственная палата сочла представленные нами гарантии, включая залог, недостаточными. В то же время следственная палата ожидает передачи американского ордера на арест французским властям, поскольку, как вам известно, если в течение 60 дней с момента ареста Касаткина и его представления генеральному прокурору Парижа французские власти не получат американский ордер, он будет освобожден. В любом случае мы подадим новое ходатайство об освобождении, предоставим дополнительные гарантии и, конечно же, оспорим предъявленные обвинения.

— Что произойдет дальше? Когда следующее заседания?

— Как только будет предоставлен американский ордер, следственная палата примет решение о том, экстрадировать ли Касаткина. Но решение будет принимать французское правительство, которое определит, принять или отклонить этот ордер на арест. Мы можем обжаловать это решение во французских административных органах, в Государственном совете Франции, — сказал Бело «СЭ».

10 июля стало известно, что Касаткин 21 июня был задержан по запросу США, так как подозревается в причастности к киберпреступлениям. Экс-игрок МБА-МАИ с 23 июня находится под стражей, и ему грозит экстрадиция в США.

Баскетболист задержан в парижском аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе с невестой. Сам россиянин отрицает все обвинения. В освобождении под залог было отказано.

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Даниил Касаткин
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