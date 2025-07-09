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9 июля 2025, 08:00

Суперкубок-2025 Единой лиги пройдет в формате «Финала четырех»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Защитник «Зенита» Алексей Швед (с мячом) в матче против ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По информации «СЭ», Суперкубок Единой лиги ВТБ пройдет в формате «Финала четырех» в Белграде 24 и 25 сентября на домашней арене «Црвены Звезды».

В нем примут участие финалисты прошедшего сезона ЦСКА и «Зенит», а также хозяева паркета и БК «Дубай». 24 сентября состоятся полуфиналы, а на следующий день — финал и матч за третье место.

В 2024-м обладателем Суперкубка стал ЦСКА. В финале подопечные Андреаса Пистиолиса обыграли УНИКС.

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БК Зенит
БК ЦСКА
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