Суперкубок-2025 Единой лиги пройдет в формате «Финала четырех»

По информации «СЭ», Суперкубок Единой лиги ВТБ пройдет в формате «Финала четырех» в Белграде 24 и 25 сентября на домашней арене «Црвены Звезды».

В нем примут участие финалисты прошедшего сезона ЦСКА и «Зенит», а также хозяева паркета и БК «Дубай». 24 сентября состоятся полуфиналы, а на следующий день — финал и матч за третье место.

В 2024-м обладателем Суперкубка стал ЦСКА. В финале подопечные Андреаса Пистиолиса обыграли УНИКС.