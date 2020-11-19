Бывший форвард краснодарского «Локомотива» Райт закончил карьеру

Бывший легкий форвард «Локомотива-Кубань» Дорелл Райт объявил о завершении карьеры.

Райт был выбран «Майами» на драфте НБА-2004 и провел в команде 6 лет, завоевав вместе с командой чемпионский титул (2006). Также он выступал за «Голден Стэйт», «Филадельфию», «Портленд» и «Бамберг». Последним клубом 34-летнего американца стала боснийская «Игокеа».

Райт выступал за «Локомотив-Кубань» в сезоне-2018/19, он стал лучшим «шестым» игроком Единой лиги ВТБ и принял участие в матче всех звезд лиги.