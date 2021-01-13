«Лейкерс» обыграли «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА (117:100). В другой встрече «Оклахома» проиграла «Сан-Антонио» (102:112).

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома-Сити» — «Сан-Антонио» — 102:112 (26:26, 17:25, 30:29, 29:32)

О: Гилджес-Александер (20), Диалло (16), Дорт (12).

С: Уокер (24), Джонсон (18), Миллс (17).

Lonnie Walker IV scores a game-high 24 PTS to power the @spurs on the road.



Keldon Johnson: 18 PTS, 7 REB

Shai Gilgeous-Alexander: 20 PTS (7-10 FGM), 9 REB pic.twitter.com/UPTNEVq0U9 — NBA (@NBA) January 13, 2021

«Хьюстон» — «Лейкерс» — 100:117 (14:35, 34:36, 23:26, 29:20)

Х: Вуд (18), Харден (16), Казинс (13 + 10 подборов), Гордон (13).

Л: Джеймс (26), Дэвис (19 + 10 подборов), Колдуэлл-Поуп (14).