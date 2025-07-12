Карри — о завершении карьеры: «Просто буду играть еще 2 года»

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри отметил, что пока не знает, когда завершит карьеру. 37-летний американец готовится к 17-му сезону в НБА.

«Не знаю. Я просто буду играть еще 2 года, которые предусмотрены по контракту. Надеюсь, что окажусь в ситуации, когда у меня будет выбор, и мне не придется принимать решение вынужденно, поэтому я делаю все возможное, чтобы оставаться гибким, активным и делать то, что делаю, на высоком уровне. Просто стараюсь жить настоящим. Посмотрим, что произойдет через два года», — приводит NBC Sports Карри.

В сезоне-2024/25 Карри сыграл в 71 матче, набирая в среднем по 24,7 очка, 4,5 подбора и 6,0 передачи.