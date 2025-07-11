«Бруклин» проиграл «Оклахоме», Демин набрал 8 очков

«Бруклин» потерпел поражение от «Оклахомы» в матче Летней лиги НБА — 81:90.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Нетс» Дрю Тимми, набравший 22 очка. Также на его счету 9 подборов и 1 результативная передача.

Российский защитник Егор Демин, выбранный «Бруклином» на драфте НБА под общим 8-м номером, набрал 8 очков и сделал 4 подбора.

В сезоне-2024/25 россиянин сыграл за Университет Бригама Янга 33 матча, набирая в среднем по 10,6 очка, 3,9 подбора и 5,5 передачи.