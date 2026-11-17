В Москве пройдет восьмая национальная премия по вейксерфингу

Восьмая национальная премия по вейксерфингу Prowakesurf состоится 28 ноября в Москве. Церемония будет посвящена итогам российского спортивного сезона 2026 года.

В течение года российские спортсмены приняли участие в двух чемпионатах мира, которые прошли в Китае и Японии. По информации организаторов, представители России завоевали несколько призовых мест. Также в сезоне были установлены новые рекорды и проведены крупные соревнования. На церемонии отметят спортсменов и других представителей вейксерф-сообщества, внесших вклад в развитие дисциплины. Программа также предусматривает специальные номинации.

«С каждым годом планка растет, и впереди — больше побед, больше трюков и больше имен, которые войдут в историю. За каждым результатом стоит большая работа», — рассказала организатор премии Елизавета Кончакова.

Национальная премия проводится ежегодно с 2019 года. Она объединяет представителей российского вейксерфинга и позволяет подвести итоги сезона, отметить спортивные достижения и вклад участников сообщества в развитие дисциплины.