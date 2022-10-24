Одежда для сна: польза и вред
Тренд на здоровье охватывает все сферы жизни человека. На сон мы тратим треть жизни, поэтому вопросы о том, полезнее спать в одежде или без, нужно ли надевать трусы под пижаму и есть ли риск подцепить неприятную болезнь в собственной постели, становятся предметом целых научных исследований. Мнения специалистов, как обычно, противоречивы. Рассмотрим аргументы за и против сна в одежде или без.
Нижнее белье
Речь пойдет о случаях, когда поверх нижнего белья не надевается другая одежда, в том числе футболка.
Плюсы:
— Снижается риск попадания на интимные органы возможных микробов.
В существование микробов в домашней кровати сложно поверить, но ученые утверждают, что постель ими просто кишит. Поэтому считается, что если не надевать белье, можно получить раздражение кожи, аллергическую реакцию и так далее. Однако белье должно быть чистым (то есть не тем же самым, которое было надето накануне утром), просторным и сшитым из натуральных тканей.
— Уменьшается риск загрязнения постели случайными следами физиологических жидкостей.
— Обеспечивается соблюдение норм морали.
Касается только тех, кто живет в коммунальных квартирах или имеет большую семью с маленькими детьми или пожилыми родственниками.
— Увеличивается степень привлекательности тела.
В большей степени это относится к женщинам, но и то лишь в тех случаях, когда кружевное и прочее красивое белье надевается с целью его в скором времени снять.
— Для женщин: уменьшается количество заломов кожи на линии декольте.
Бюстгальтер противостоит силе всемирного тяготения и фиксирует грудь в определенном положении.
Минусы:
— Если белье носилось в течение дня, а также если оно слишком облегающее, это приносит вред здоровью.
Пресловутые кружевные трусики и стринги в этом отношении столь же вредны, как мужские боксеры или слипы.
В белье, плотно прилегающем к телу или сшитом из синтетических тканей, не пропускающих воздух, за счет тепла и влажности создается благоприятная питательная среда для бактерий. У женщин это может привести к молочнице или кандидозу. У мужчин тесное белье из синтетики может стать причиной импотенции и снижения фертильности. Таким образом, для сна женщинам нужно выбирать либо хлопковые слипы, либо «бабкины панталоны», а мужчинам — хлопковые трусы-шорты, более известные в народе как «семейные» трусы.
— Нижнее белье затрудняет кровообращение и сдавливает внутренние органы.
Даже белье, подобранное по размеру, не настолько свободно, чтобы удерживаться на теле без резинки. Поэтому давление, пусть и минимальное, все равно присутствует.
— Для женщин: сон в бюстгальтере, даже если он без косточек или вообще спортивный, нарушает нормальное кровообращение.
Поэтому нужно выбирать, что важнее: профилактика обвисания груди и морщин в зоне декольте или здоровье.
Пижама
Плюсы:
— В холодное время года (то есть почти всегда) пижама сохраняет тепло.
Речь идет о полноценной пижаме, состоящей из рубашки с рукавами и штанов различной длины. Женские шелковые комплекты из майки с бретелями-спагетти и ультракоротких шорт можно отнести скорее к нижнему белью.
— Пижама дольше позволяет постели оставаться чистой.
Чешуйки кожи, пот и другие биологические жидкости задерживаются на одежде, а не на постельном белье. Стирать пижаму проще, чем простыни, поэтому, как советуют ученые, делать это нужно минимум раз в четыре дня, а лучше — каждый день. Следует отметить, что исследование проводилось до европейского энергетического кризиса, поэтому не исключено, что в скором времени появятся другие исследования, доказывающие безопасность длительного использования одной и той же пижамы.
Минусы:
— Как и нижнее белье, пижама препятствует нормальному кровообращению. Если под нее надето нижнее белье — а без этого не обойтись почти во всех случаях — ситуация усугубляется.
— Воротник, пуговицы и другие элементы отделки мешают спать.
Швы от пижамы тоже могут доставлять дискомфорт, как и закатывающиеся до колен штаны. А пижама из шелка еще и скользит по постели, что тоже не способствует спокойному сну. Если человек много ворочается во сне, он с большой долей вероятности будет просыпаться ночью, чтобы поправить одежду.
— Если не снимать пижаму в течение дня, постель быстрее загрязнится.
Во всяком случае в ней станет больше микробов. Зацикленность на микробах, конечно, может свидетельствовать об ОКР, но объективно использовать для сна ту же одежду, в которой проведен весь день, не очень гигиенично. Особенно если покидать в пижаме пределы квартиры (например, выносить в ней мусор, забирать почту и т.д.).
— В пижаме, которая носится на голое тело и не меняется неделями, размножаются бактерии. Это то же самое, что несколько дней подряд носить одни и те же трусы. Впрочем, некоторые носят и не испытывают дискомфорта.
Ночная сорочка
Плюсы:
— В меру длинная рубашка обеспечивает тепло.
В большей степени сказанное касается ночнушек из трикотажа, хлопка или фланели. Но и в сорочке из более легкого материала спать теплее, чем совсем без сорочки.
— Обеспечивается «проветривание» интимных органов и нормальный кровоток.
Необходимо выбирать просторные модели, которые не обтягивают фигуру, и следить за тем, чтобы ткань была натуральной. Или хотя бы не на 100% синтетической.
— Ночная рубашка длиной до колена или ниже защищает половые органы от микробов.
Поэтому такие модели можно носить без белья. Футболки и укороченные сорочки выполняют защитную функцию лишь частично.
— Длинная сорочка спасает кровать от физиологических выделений и чешуек кожи.
Можно сказать, что сорочка совмещает в себе плюсы пижамы и нижнего белья. При этом существуют не только женские, но и мужские модели.
И это связано не с «повесточкой», а скорее с возвращением к истокам, ведь исторически длинные рубахи и даже сарафаны были именно мужской одеждой.
Минусы:
— Тем, кто привык спать без одежды, мешает даже самая просторная одежда.
— Снижается эстетическая составляющая.
Речь идет о женских сорочках, ибо мужчины прекрасны всегда. Рубашка, в которой тепло и удобно спать, как правило, выглядит менее привлекательно, чем шелковая рубашка с кружевными вставками и отделкой, предназначенная не столько для сна, сколько для соблазнения.
Сон без одежды
Плюсы:
— Достигается высший уровень свободы кровообращения и свободы движений.
Тело дышит, интимные органы проветриваются, ничего нигде не жмет и не трет.
— Создается оптимальная для сна температура.
Чтобы проще заснуть, рекомендуется спать в прохладном помещении. Если проветрить комнату нет возможности, можно спать без одежды: одеяло не даст замерзнуть, но лишнее тепло не будет вырабатываться.
— У мужчин улучшается качество спермы и повышается фертильность.
Правда, это не для всех плюс, мужчинам-чайлдфри следует быть аккуратнее с привычкой спать без одежды.
Минусы:
— В гигиенических целях придется чаще стирать постельное белье.
Чтобы избежать болезней и других неприятностей, желательно стирать простыни раз в три-семь дней.
— Обходиться без белья могут либо одинокие люди, либо бездетные семейные пары.
Чтобы не шокировать соседей по квартире, нужно иметь под рукой халат или то же нижнее белье, если требуется срочно выйти из комнаты.
— Тем, кто мерзнет ночью, рекомендации врачей о прохладном помещении противопоказаны. Заснуть в холоде гораздо труднее.
Таким образом, у всех способов есть как плюсы, так и минусы. Прислушиваться ли к советам ученых — личное дело каждого.