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Шик сериал 2026: тизер-сцена и дата выхода — где смотреть
Сериалы

17 июня, 19:00

1 мин.

Иви и START показали первую тизер-сцену из ироничной комедии «Шик»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Шик», реж. Соня Райзман, Иви, START, Algorithm
Фото Кадр из сериала «Шик», реж. Соня Райзман, Иви, START, Algorithm

Онлайн-кинотеатры Иви и START опубликовали первую тизер-сцену из ироничной комедии Сони Райзман «Шик». В центре сюжета проекта — 30-летняя Аня из Вышнего Волочка, которая работает в микрозаймах и в одиночку тянет большую семью.

Когда на карту героини внезапно приходят 100 миллионов рублей, она решает впервые в жизни потратить деньги на себя и покупает местного патрульного Витю.

Кто снялся в сериале «Шик»

В сериале «Шик» снялись Юлия Серина, Игорь Царегородцев, Александр Яценко, Александр Паль, Федя Бычков, Ирина Соколова, Баястан Колдошалы, Доминик Мара, Мария Камова и Михаил Хуранов.

Тизер-сцена сериала «Шик»

Когда выйдет сериал «Шик»

Дата выхода сериала «Шик» будет объявлена позже.

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