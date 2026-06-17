Иви и START показали первую тизер-сцену из ироничной комедии «Шик»

Онлайн-кинотеатры Иви и START опубликовали первую тизер-сцену из ироничной комедии Сони Райзман «Шик». В центре сюжета проекта — 30-летняя Аня из Вышнего Волочка, которая работает в микрозаймах и в одиночку тянет большую семью.

Когда на карту героини внезапно приходят 100 миллионов рублей, она решает впервые в жизни потратить деньги на себя и покупает местного патрульного Витю.

Кто снялся в сериале «Шик»

В сериале «Шик» снялись Юлия Серина, Игорь Царегородцев, Александр Яценко, Александр Паль, Федя Бычков, Ирина Соколова, Баястан Колдошалы, Доминик Мара, Мария Камова и Михаил Хуранов.

Тизер-сцена сериала «Шик»

Когда выйдет сериал «Шик»

Дата выхода сериала «Шик» будет объявлена позже.