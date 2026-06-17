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Врач рассказала, можно ли заниматься спортом во время болезни
Здоровье

Сегодня, 19:15

1 мин.

Врач рассказала, можно ли заниматься спортом во время болезни

Кристина Гергис
Автор
Девушка тренируется в медицинской маске
Фото ljubaphoto, iStock

В беседе с «СЭ» врач-терапевт Ольга Мороз объяснила, почему тренировки при простуде могут быть опасны.

По ее словам, при вирусной инфекции организм и без того испытывает нагрузку: страдает иммунитет, сердце и легкие. Интенсивные занятия повышают частоту сердечных сокращений и могут спровоцировать аритмию, а в редких случаях — даже острую сердечную недостаточность.

Также во время болезни тренировки способны раздражать дыхательные пути и провоцировать бронхоспазм. «В итоге инфекция легче распространяется в нижние дыхательные пути и повышается риск бронхита или пневмонии», — объяснила медик.

Кроме того, тяжелые нагрузки создают так называемое «открытое окно» для вирусов и бактерий. Они временно ослабляют отдельные механизмы иммунитета, могут затянуть болезнь и спровоцировать осложнения.

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