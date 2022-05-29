Чем заменить алкоголь. 7 советов о том, как отказаться от спиртного

Несколько правил, как перестать думать о паре бутылок пива или чего покрепче по вечерам.

Пейте больше жидкости

Разумеется, неалкогольной. Обычно желание выпить пива вечером является обычной жаждой. Специалисты называют это мнимой жаждой, от которой легко избавиться с помощью обычной воды. Рекомендуется пить несколько стаканов сразу.

Пейте больше жидкости.

Занимайтесь спортом

Это может быть одним из вариантов хобби: посвящая время физическим нагрузкам, желание пропустить вечером пару бутылок резко минимизируется. Спорт помогает справляться с негативными эмоциями, раздражительностью, улучшает настроение, а эти симптомы нередко встречаются у отказавшихся от алкоголя. Плюс это связано с тем, что спорту нужно уделять достаточное время, да и увидя в зеркале кубики пресса, не так сложно отказаться от любимого коктейля.

Смените компанию

В большинстве случаев мы употребляем алкоголь в компаниях. Вечеринки, дни рождения, свадьбы, застолья — верным спутником всегда выступает алкоголь. И когда вы отказываетесь от алкоголя, в вашем окружении может возникнуть непонимание и непринятие вашего трезвого образа жизни. В этом случае следует свести общение с такими друзьями к минимуму.

Смените компанию.

Следите за нормой калорий

Алкоголь очень калорийный. К примеру, 100 мл водки содержит около 240 калорий, как и кружка светлого пива. Сухое красное вино — примерно 80 калорий на 100 мл, ну а разные коктейли и сладкие вина — еще больше из-за сахара. Разумеется, потребление алкоголя отражается на фигуре и здоровье. Чтобы избежать проблем, следует отказаться от алкоголя.

Пользуйтесь приложениями

Если у вас не хватает силы воли, то попробуйте скачать приложения для отказа от алкоголя — их в маркетплейсах содержится на любой вкус. В них вы можете отслеживать количество «непьющих» дней и то, как меняется организм.

Найдите хобби.

Найдите хобби

Рисование, гончарные мастер-классы, танцы — вариантов невероятное множество. Так вы переключитесь с привычного режима, содержащего алкоголь, и отвыкнете от него.

Отказывайтесь постепенно

Принцип схож с отказом от вредной пищи: чтобы избежать срывов, уменьшайте дозу принимаемого алкоголя. Спешка в таком вопросе не нужна. Еще один лайфхак: если у вас в планах провести вечер в баре, о чередуйте алкогольные и неалкогольные напитки (например, пиво и воду, алкогольные и безалкогольные коктейли). Так вы и выпьете меньше, и сэкономите.