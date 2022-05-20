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Названы 7 продуктов, повышающих риск развития рака

Галина Глазко
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Частое употребление попкорна вредно.
Фото Global Look Press

Врач-онколог Виктория Суслова перечислила продукты, которые при регулярном употреблении повышают риск развития рака.

Специалист отмечает, что к таким продуктам относится консервированная томатная паста. Лучше всего брать свежие томаты или использовать пасту в стеклянной таре. Помидоры содержат кислоты, способные разъедать стенки жестяной тары. Это провоцирует возникновение канцерогенных химических компонентов.

Не стоит употреблять в больших количествах и покупной попкорн для приготовления в микроволновой печи. Он имеет в своем составе перфтороктановую кислоту, которая повышает риск развития и рака, и бесплодия.

Злоупотребление алкоголем также провоцирует злокачественные новообразования. В список Сусловой попала и рыба, выращенная на фермах. Такая рыба, как правило, содержит много добавок и антибиотиков.

Среди вредных продуктов числится и маргарин, который значительно увеличивает уровень холестерина в крови и относится к канцерогенам. Красное мясо необходимо употреблять в небольшом количестве, так как оно способно вызывать рак кишечника. Канцерогенными качествами известны также сахарозаменители.

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Источник: https://solenka.info/onkolog-suslova-jeti-7-populjarnyh-produktov-vyzyvajut-rak.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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