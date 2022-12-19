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Врач назвал опасные симптомы диабета, которые могут возникнуть перед сном

Ольга Стрельникова
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Фото senivpetro, freepik.com

Доктор Пол Мак Ардл рассказал газете Express, что, если вы постоянно испытываете сухость во рту, а перед сном возникает сильное чувство жажды, это может говорить о повышенном сахаре в крови и возможном диабете. Многократные позывы сходить в туалет перед сном и ночью во время сна говорят о риске развития сахарного диабета 2-го типа.

К прочим симптомам приближающегося диабета, которые могут проявлять себя не только перед сном, доктор Пол Мак Ардл отнес частую молочницу и зуд в интимных местах, долго не заживающие раны, а также резкое ухудшение зрения.

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