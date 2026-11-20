В Костромской области пройдет Карачун Backyard Ultra

Соревнование Карачун Backyard Ultra запланировано на 21 ноября в Неверове Костромской области. Участникам предстоит преодолевать круг длиной 6706 метров, причем новый старт дается каждый час.

В формате Backyard Ultra задача заключается не в том, чтобы показать лучшее время на одной дистанции, а в том, чтобы продолжать проходить круги в установленный временной интервал. Участник, который не успевает вернуться к следующему старту или решает остановиться, выбывает. Победителем становится последний спортсмен, способный продолжать гонку.

Такие соревнования проверяют не только физическую выносливость, но и умение распределять силы, питаться на дистанции и справляться с усталостью. Важную роль играют восстановление между кругами и психологическая готовность повторять один и тот же маршрут.