Врач назвала сыры, которые не испортят фигуру

Врач-кардиолог Елена Таранникова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что твердые сыры, такие как пармезан, подойдут даже тем, кто желает избавиться от лишнего веса. Они имеют низкий процент жирности — менее 40%, богаты белком, кальцием и витаминами. Желающим похудеть можно включить в рацион полутвердые сыры чеддер и маасдам, жирностью не более 40-45%, а также мягкие сыры, которые прекрасно сочетаются с зеленью, овощами, фруктами и орехами.



Чем полезны различные виды сыров для тех, кто соблюдает диету, и не только, читайте в полной версии материала в «СЭ».