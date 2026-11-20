Какая музыка играет в сериале «Айда!»: от Антохи МС до Владимира Высоцкого

В сериале «Айда!» звучат песни Антохи МС, а также различные советские хиты, соответствующие времени действия криминальной драмы. Две оригинальные композиции — «Скелет» и «Лишь тень» — музыкант выпустил отдельным релизом 6 ноября, в день премьеры проекта.

В эпизодах также звучат «Мой адрес —Советский Союз», «Вся жизнь впереди» и «Все, что в жизни есть у меня» группы «Самоцветы», «Кружатся диски», «Красные маки», «Косил Ясь конюшину», «Песняры», «Жизнь» Юрия Антонова, «Прощай» Льва Лещенко, «Кто тебе сказал», «Поющие сердца», «Лирическая» и «Охота на волков» Владимира Высоцкого, а также «Тот город» Рената Ибрагимова.