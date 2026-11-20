Жан-Пьер и Люк Дарденн удостоятся премии за жизненные достижения

Европейская киноакадемия вручит бельгийским режиссерам Жан-Пьеру и Люку Дарденн премию за жизненные достижения (European Lifetime Achievement Award). Награду присудили за их вклад в кино в качестве режиссеров, сценаристов и продюсеров.

Братья работают вместе более четырех десятилетий. Их фильм «Розетта» получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в 1999 году, а «Дитя» повторило этот успех в 2005-м. Среди других известных работ — «Молчание Лорны», «Мальчик с велосипедом», «Два дня, одна ночь», «Молодой Ахмед» и «Тори и Локита».

В 2025 году фильм «Молодые матери» получил приз за лучший сценарий и награду экуменического жюри Каннского фестиваля. Церемония вручения 39-й премии Европейской киноакадемии состоится 16 января 2027 года в Афинах.