Врач заявила о неожиданной опасности смартфонов

Врач Наталья Половодова заявила, что частое использование смартфона способно привести к искривлению позвоночника, болям в спине и головным болям. По ее словам, развитие сколиоза у детей и подростков связано чаще из-за телефона, а не занятий в школе.

«Проблемы, особенно в шейном отделе, начинают появляться из-за постоянного наклона головы в сторону смартфона, и из-за того, что человек часто надолго зависает в соцсетях в неудобной позе. Это проявляется механической перегрузкой, напряжением мышц и болевыми ощущениями, в том числе, головными болями», — приводит слова эксперта URA.RU.

Половодова рекомендует находиться непрерывно в телефоне не более четверти часа.

Помимо этого, не стоит забывать, что из-за смартфонов страдает и зрение. Чаще всего глаза устают и болят у тех, кто пользуется телефонами в темное время суток и, кто уменьшает расстояние от экрана до глаз менее 30 сантиметров.