Тренер объяснил, как положение корпуса и плеч влияет на технику бега

Положение плеч и корпуса влияет на механику бега, равновесие и длину шага. Чрезмерный наклон назад может провоцировать оверстрайдинг — постановку стопы слишком далеко впереди относительно центра тяжести. Об этом тренер по бегу и плаванию Павел Валов рассказал в беседе с «СЭ».

По словам специалиста, когда бегун отклоняется назад, таз смещается за линию опоры, а корпус теряет естественное положение. Чтобы сохранить равновесие, спортсмен рефлекторно выбрасывает прямую ногу вперед. В результате шаг становится чрезмерно длинным, что может нарушать естественную механику движений и мешать поддерживать ритм.

Для самостоятельного контроля техники Валов предложил использовать отражения в витринах магазинов и панорамных окнах зданий.

«Чтобы самостоятельно отслеживать положение корпуса, смотрите на свое отражение, пробегая мимо витрин магазинов и панорамных окон современных домов», — посоветовал тренер.

При этом не стоит специально напрягать мышцы и пытаться постоянно удерживать плечи в строго определенном положении. Важно следить за положением всего тела, сохранять естественную осанку и избегать лишнего напряжения.

Таким образом, во время бега стоит обращать внимание не только на постановку стопы и длину шага, но и на положение корпуса. Контроль осанки помогает замечать технические ошибки и сохранять естественность движений.