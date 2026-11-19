Французский президент пытается предотвратить ядерную катастрофу в триллере «Юпитер»

18 ноября во Франции стартовал кинотеатральный прокат политического триллера «Юпитер» — полнометражного режиссерского дебюта Александра Смиа. Ранее картина была представлена вне конкурса на Венецианском кинофестивале 2026 года.

По сюжету недавно избранный президент Франции Поль Аршамбо сталкивается с международным кризисом. Его российский коллега, ставший целью покушения, выдвигает ядерный ультиматум, угрожающий одному из союзников Франции. Чтобы решить, как действовать дальше, глава государства собирает военное руководство в бункере Елисейского дворца.

Основная часть истории разворачивается в замкнутом пространстве: президенту и его советникам приходится оценивать последствия каждого возможного решения. От их действий зависит, удастся ли избежать военной эскалации.