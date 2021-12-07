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Диетолог рассказала о вреде салата с крабовыми палочками

16:00
Диетолог рассказала о вреде салата с крабовыми палочками. Фото ТАСС
Диетолог рассказала о вреде салата с крабовыми палочками. Фото ТАСС

Нутрициолог и диетолог Алена Степанова посоветовала минимизировать употребление крабовых палочек и салата из этого продукта.

«Крабовые палочки не содержат в себе крабовое мясо. По цвету, вкусу и текстуре они лишь напоминают крабовое мясо, но состоят из переработанной рыбы, крахмала, красителя, вкусовых добавок. Польза в продукте промышленного производства сомнительна. Если мы говорим о здоровом питании, то лучше съесть крабовое мясо, креветки или рыбу. Если вы пришли в гости и на столе нет более здоровой альтернативы, то одна-две столовой ложки особого вреда не нанесут, если, конечно, сочетать их с другими здоровыми блюдами на столе», — цитирует специалиста РИА «Новости».

Также специалист отметила, что не рекомендуется употреблять крабовые палочки, если человек находится на лечебном питании, имеет аллергию, находится в депрессии или испытывает головные боли.

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Галина Глазко все материалы автора
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