Диетолог рассказала о вреде салата с крабовыми палочками

Нутрициолог и диетолог Алена Степанова посоветовала минимизировать употребление крабовых палочек и салата из этого продукта.

«Крабовые палочки не содержат в себе крабовое мясо. По цвету, вкусу и текстуре они лишь напоминают крабовое мясо, но состоят из переработанной рыбы, крахмала, красителя, вкусовых добавок. Польза в продукте промышленного производства сомнительна. Если мы говорим о здоровом питании, то лучше съесть крабовое мясо, креветки или рыбу. Если вы пришли в гости и на столе нет более здоровой альтернативы, то одна-две столовой ложки особого вреда не нанесут, если, конечно, сочетать их с другими здоровыми блюдами на столе», — цитирует специалиста РИА «Новости».

Также специалист отметила, что не рекомендуется употреблять крабовые палочки, если человек находится на лечебном питании, имеет аллергию, находится в депрессии или испытывает головные боли.