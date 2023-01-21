Диетолог назвала продукты, которые помогут улучшить голос и восстановить связки

Врач-диетолог Марина Макиша назвала продукты, которые помогут улучшить голос и восстановить связки.

Тем, кто занимается вокалом профессионально, в первую очередь надо обратить внимание на продукты, содержащие много белка, — это нежирная птица, мясо, рыба. В них присутствуют аминокислоты, необходимые для восстановления клеток.

«Для того, чтобы связки были эластичными, в рационе должно быть достаточное количество белка. Второй момент — это правильные жиры, потому что эластичность связок и восстановление клеток требуют присутствия правильных жиров», — приводит слова диетолога Life.ru.

Речь идет о растительном масле и жирной морской рыбе, которые содержат омега-3. Макиша напомнила, что певцы перед выступлением привыкли употреблять сырые яйца, но важно, чтобы продукт был куплен в магазине.

«Они должны пройти определенную проверку, потому что основная опасность их употребления — риск заражения сальмонеллезом. Сальмонелла может находиться как раз на поверхности яйца и, соответственно, это несет определённые риски», — предупредила доктор.

Кроме того, в рацион стоит включить разные овощи и фрукты, чтобы организм получал антиоксиданты. Например, во многих орехах и растительном масле содержатся витамины С, А, Е — они помогают снимать воспаление, восстанавливать клетки и слизистые оболочки, что также улучшает качество голоса.

«Хорошим источником витамина А являются все овощи и фрукты, которые имеют оранжевый, красный или желтый цвет. Это как раз признаки содержания витамина А и бета-каротина. Ну и та же самая петрушка. Чтобы не было сухости в горле, пьем различные напитки, лучше негазированные», — рекомендовала Макиша.