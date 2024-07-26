Астронавт, топ-менеджер, агент ФБР: лучшие роли Сандры Буллок
Сегодня исполняется 60 лет лауреату премий «Оскар» и «Золотой глобус» и обладательнице звезды на Голливудской аллее славы Сандре Буллок. В честь юбилея вспомнили разноплановые и интересные роли, в которых актриса демонстрирует весь свой талант.
Энни Портер в фильме «Скорость» (1994)
Режиссерский дебют Яна де Бонта, сделавший из сыгравших главные роли Киану Ривза и Сандры Буллок настоящих звезд. Сюжет боевика незамысловат: все крутится вокруг автобуса, которому нельзя сбрасывать скорость, ведь при остановке заложенная в нем бомба сдетонирует. Весь фильм фактически проходит в замкнутом пространстве. Героям в такой критической обстановке приходится не просто спасать пассажиров, но и пытаться перехитрить заминировавшего автобус террориста.
Качественно поставленный экшен и напряжение, заставляющее переживать за происходящее на экране, сделали из ленты де Бонта настоящий хит проката, собравший более 350 миллионов долларов при бюджете в 30.
Люси в фильме «Пока ты спал» (1995)
Лента 1995 года закрепила Буллок в статусе актрисы, чье имя на афише способно заманить рядового зрителя в кинотеатры. При этом Сандра была не первой претенденткой на роль, которая принесла ей номинацию на «Золотой глобус». В фильме могли поучаствовать Джулия Робертс и Дэми Мур, но обе отказались.
Романтическая комедия «Пока ты спал» рассказывает сентиментальную историю о том, как героиня Буллок по имени Люси — обычная работница транспортного управления Чикаго — спасает потерявшего сознание и упавшего на рельсы мужчину. Герой, на которого до падения было совершено нападение, оказывается в коме, а Люси принимают за его невесту.
Агент ФБР Грейси Харт в фильме «Мисс Конгениальность» (2000)
Можно долго спорить о качестве фильма «Мисс Конгениальность», но сложно игнорировать комедийный талант Буллок. Актриса сыграла в фильме агента ФБР по имени Грейси. По сюжету ради разоблачения преступника ей надо внедриться в среду участниц конкурса «Мисс Соединенные Штаты».
Несмотря на очень спорные отзывы критиков, лента стала хитом проката и принесла Сандре Буллок номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса в комедии/мюзикле».
Кейт Форстер в фильме «Дом у озера» (2006)
В романтической мелодраме «Дом у озера» произошло воссоединение Буллок со своим экранным партнером по фильму «Скорость» Киану Ривзом.
В центре истории — девушка-врач, решившая переехать ближе к работе. Для следующего жильца своего бывшего дома она оставляет записку с извинениями, что оставляет место жительства в неидеальном состоянии. Сообщение находит герой Киану Ривза по имени Алекс. Но все описанные в записке недочеты просто отсутствуют, а дом не выглядит жилым. В ходе повествования выясняется, что герои находятся в одном и том же месте, но в разном времени, а единственный способ их общения друг с другом — переписка.
Топ-менеджер Маргарет Тэйт в фильме «Предложение» (2009)
Еще один ромком в карьере Буллок. Актриса сыграла деспотичного менеджера, который хоть и пользуется уважением у подчиненных, но держит всех в страхе. В один момент Маргарет Тэйт оказывается в очень нелегкой ситуации: будучи гражданкой Канады, она просрочила визу в Америку, и теперь ей грозит депортация. Героиня решает сделать предложение одному из своих подчиненных, чтобы исправить положение.
«Предложение» стало успешным в прокате и вновь принесло Буллок номинацию на «Золотой глобус».
Приемная мать Ли Энн Туи в фильме «Невидимая сторона» (2009)
Фильм рассказывает историю Майкла Оэра — молодого афроамериканца, попавшего в приемную семью. Новые родители поддерживают доброго и сильного парня, что помогает ему реализоваться в спорте и впоследствии поступить в Университет Миссисипи. Основанная на реальных событиях спортивная драма Джона Ли Хэнкока принесла Сандре Буллок премию «Оскар» за лучшую женскую роль.
Лента также стала невероятно успешной в прокате, преодолев планку сборов в 300 миллионов при бюджете в 29.
Астронавт Райан Стоун в фильме «Гравитация» (2013)
Лента Альфонсо Куарона собрала ворох наград, среди которых нашлось место и семи статуэткам «Оскар». Сандра Буллок за свою роль также удостоилась номинации, но, увы, проиграла в нелегкой борьбе Кейт Бланшетт. Это не умаляет актерского таланта артистки, исполнившей роль астронавта, которая застряла в космосе в полном одиночестве.
Технотриллер Куарона не только собрал многие награды, но и стал невероятно успешным и среди массового зрителя, собрав более 700 миллионов долларов в прокате.