Сегодня, 24 июля, день рождения отмечает американская актриса и певица пуэрториканского происхождения Дженнифер Лопес. Суперзвезда начала свой путь в кино еще на заре 1990-х, а первую заметную роль сыграла в боевике «Денежный поезд» (1995) с Уэсли Снайпсом и Вуди Харрельсоном.

За годы карьеры Лопес заработала целых девять номинаций на «Золотую малину» (и даже получила антипремию в 2004-м за ленту «Джильи»), причем в 2010 году она оказалась в категории «Худшая актриса десятилетия». При этом в ее фильмографии нашлось немало работ, которые были по достоинству оценены критиками: так, например, в активе звезды есть по две номинации на «Золотой глобус» и «Сатурн», а также номинация на премию Гильдии актеров. По случаю 55-летия Дженнифер Лопес вспоминаем ее лучшие фильмы.

Селена

Год: 1997.

Страна: США.

Режиссер: Грегори Нава.

В главных ролях: Дженнифер Лопес, Джеки Герра, Констанс Мари, Алекс Менесес, Джон Седа.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Селена»

Первую номинацию на «Золотой глобус» Дженнифер Лопес получила за музыкальный байопик «Селена». Главная роль в фильме также принесла будущей звезде шоу-бизнеса номинацию на кинопремию канала MTV в категории «Прорыв года».

Напомним, что в основу сюжета легла история поп-певицы Селены Кинтанильи Перес — одной из наиболее успешных латиноамериканских исполнительниц 1990-х. Ее прозвали королевой техано (жанр народной и популярной музыки, возникших в среде мексикано-американского населения Центрального и Северного Техаса. — Прим. ред.).

Стоит отметить, что среди претенденток на роль Селены числилась мексиканка Сальма Хайек, однако Джей Ло обошла почти 20 000 девушек, проходивших пробы.

Стриптизерши

Год: 2019.

Страна: США.

Режиссер: Лорин Скафария.

В главных ролях: Констанс Ву, Дженнифер Лопес, Джулия Стайлз, Кеке Палмер, Лили

Рейнхарт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,3.

Рейтинг IMDb: 6,3.

Фото Кадр из фильма «Стриптизерши»

Вторую номинацию на «Золотой глобус» актрисе принесла авантюрная драма «Стриптизерши». Любопытно, что этот фильм тоже основан на реальных событиях: с конца 2000-х и до середины 2010-х в элитных клубах Нью-Йорка несколько танцовщиц опаивали финансистов с Уолл-стрит, а затем снимали деньги с их кредитных карт. В 2015 году история даже попала на страницы издания New York Magazine.

Ведущую роль в картине сыграла Констанс Ву — по сюжету именно ее героиня дает интервью, в котором раскрывает мошенническую схему. Дженнифер Лопес же досталась роль более опытной танцовщицы по имени Рамона, подбившей своих подруг на эту авантюру. В «Стриптизершах» также засветились хип-хоп-исполнительница Карди Би и певица Лиззо.

Незаконченная жизнь

Год: 2004.

Страна: Германия, США.

Режиссер: Лассе Халльстрем.

В главных ролях: Роберт Редфорд, Дженнифер Лопес, Морган Фриман, Джош Лукас, Дэмиэн

Льюис.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Незаконченная жизнь»

В середине нулевых Джей Ло поработала со шведским режиссером Лассе Халльстремом — неоднократным номинантом на «Оскар» и автором таких фильмов, как «Что гложет Гилберта Грейпа» и «Правила виноделов». При этом коллегами актрисы стали оскароносные Роберт Редфорд и Морган Фриман.

Главным героем ленты выступает владелец ранчо по имени Эйнар, который тяжело переживает смерть своего единственного сына в автокатастрофе. Однажды на его пороге появляется его невестка Джин — именно она была за рулем машины, так что Эйнар винит ее в гибели Гриффина. Теперь же девушка утверждает, что ее дочь Грифф — внучка главного героя.

Давайте потанцуем

Год: 2004.

Страна: США.

Режиссер: Питер Челсом.

В главных ролях: Ричард Гир, Дженнифер Лопес, Сьюзен Сарандон, Лиза Энн Уолтер, Стэнли Туччи.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 6,2.

Фото Кадр из фильма «Давайте потанцуем»

Американский ромком «Давайте потанцуем» — это ремейк одноименной японской картины, вышедшей на экраны в 1995 году. Оба фильма повествуют о разочаровавшемся в жизни трудоголике, который начинает брать уроки бальных танцев. Только в японской версии главным героем был бухгалтер, а в американской — юрист.

Дженнифер Лопес достался образ преподавательницы танцевальной студии, которая становится наставницей персонажа Ричарда Гира. Стоит отметить, что сама Джей Ло начинала свой путь именно в качестве танцовщицы — сначала в телешоу «В ярких красках», а затем в коллективе Джанет Джексон (актриса даже засветилась в одном из ее видеоклипов).

Клетка

Год: 2000.

Страна: Германия, США.

Режиссер: Тарсем Сингх.

В главных ролях: Дженнифер Лопес, Винс Вон, Винсент Д'Онофрио, Марианн Жан-Батист, Джейк Уэбер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 6,4.

Фото Кадр из фильма «Клетка»

Еще одной яркой работой Дженнифер Лопес стал психологический триллер «Клетка». Полнометражный дебют клипмейкера Тарсема Сингха был отмечен номинацией на «Оскар» («Лучший грим») и четырьмя номинациями на «Сатурн» («Лучший научно-фантастический фильм», «Лучшая актриса», «Лучшие костюмы», «Лучший грим»).

По сюжету психиатр Кэтрин Дин с помощью новой технологии погружается в сознание серийного убийцы: мужчина находится в коме, и это — единственный способ узнать, где находится последняя похищенная им девушка, ведь ее еще можно спасти. Однако выбраться из внутреннего мира маньяка оказывается не так-то просто.

Свадебный переполох

Год: 2001.

Страна: США, Германия.

Режиссер: Адам Шенкман.

В главных ролях: Дженнифер Лопес, Мэттью Макконахи, Бриджит Уилсон, Джастин Чэмберс, Джуди Грир.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 5,3.

Фото Кадр из фильма «Свадебный переполох»

«Свадебный переполох» — дебютная лента Адама Шенкмана, который впоследствии снял популярную мелодраму «Спеши любить» и спродюсировал несколько частей танцевальной франшизы «Шаг вперед». Любопытно, что, как и Джей Ло, Шенкман начинал свой путь в Лос-Анджелесе в качестве танцовщика и хореографа.

Что касается ромкома «Свадебный переполох», то в нем актриса сыграла организатора свадеб Мэри Фиоре, которой самой совсем не везет в личной жизни. Случайное знакомство со Стивом заставляет девушку поверить в любовь, однако вскоре она узнает, что молодой человек — будущий муж ее новой состоятельной клиентки.

Вне поля зрения

Год: 1998.

Страна: США.

Режиссер: Стивен Содерберг.

В главных ролях: Джордж Клуни, Дженнифер Лопес, Винг Реймз, Дон Чидл, Стив Зан.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Вне поля зрения»

В самом начале актерской карьеры Дженнифер Лопес удалось поработать с режиссером Стивеном Содербергом. Он к тому моменту уже мог похвастаться целой россыпью престижных наград (в первую очередь — Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля) и номинаций (в частности — на «Оскар» и «Золотой глобус») за ленту «Секс, ложь и видео».

В центре сюжета криминальной картины «Вне поля зрения» — грабитель Джек Фоули и сотрудница прокуратуры Карен Сиско, которые, разумеется, начинают испытывать симпатию друг к другу. Исполнители главных ролей Джордж Клуни и Дженнифер Лопес даже получили номинацию на кинонаграду канала MTV в категории «Лучший поцелуй».

Кровь и вино

Год: 1996.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Боб Рейфелсон.

В главных ролях: Джек Николсон, Стивен Дорфф, Дженнифер Лопес, Джуди Дэвис, Майкл Кейн.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2.

Рейтинг IMDb: 6,0.

Фото Кадр из фильма «Кровь и вино»

Среди ранних работ Дженнифер Лопес также нельзя не отметить криминальный триллер «Кровь и вино», который участвовал в конкурсной программе кинофестиваля в Сан-Себастьяне (награда тогда досталась Майклу Кейну, сыгравшему сообщника главного героя). Экранным партнером актрисы выступил оскароносный Джек Николсон.

Центральный персонаж истории — виноторговец Алекс, который вместе с напарником Виком крадет дорогое бриллиантовое ожерелье. Мужчина собирается бросить жену и ее сына от предыдущего брака и сбежать с новой подружкой Габриэлой (которую сыграла как раз Дженнифер Лопес), однако на деле все сразу же идет не по плану.