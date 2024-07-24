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Дженнифер Лопес: лучшие роли и фильмы, фильмография — день рождения
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Сегодня, 07:00

7 мин.

Дженнифер Лопес — 55: подборка фильмов с двукратной номинанткой на «Золотой глобус»

Актрисе и певице Дженнифер Лопес исполнилось 55 лет
Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «План Б»
Фото Кадр из фильма «План Б»
Кадр из фильма «Кровь и вино»
Фото Кадр из фильма «Кровь и вино»
Кадр из фильма «Вне поля зрения»
Фото Кадр из фильма «Вне поля зрения»
Кадр из фильма «Свадебный переполох»
Фото Кадр из фильма «Свадебный переполох»
Кадр из фильма «Клетка»
Фото Кадр из фильма «Клетка»
Кадр из фильма «Давайте потанцуем»
Фото Кадр из фильма «Давайте потанцуем»
Кадр из фильма «Незаконченная жизнь»
Фото Кадр из фильма «Незаконченная жизнь»
Кадр из фильма «Стриптизерши»
Фото Кадр из фильма «Стриптизерши»
Кадр из фильма «Селена»
Фото Кадр из фильма «Селена»
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Сегодня, 24 июля, день рождения отмечает американская актриса и певица пуэрториканского происхождения Дженнифер Лопес. Суперзвезда начала свой путь в кино еще на заре 1990-х, а первую заметную роль сыграла в боевике «Денежный поезд» (1995) с Уэсли Снайпсом и Вуди Харрельсоном.

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За годы карьеры Лопес заработала целых девять номинаций на «Золотую малину» (и даже получила антипремию в 2004-м за ленту «Джильи»), причем в 2010 году она оказалась в категории «Худшая актриса десятилетия». При этом в ее фильмографии нашлось немало работ, которые были по достоинству оценены критиками: так, например, в активе звезды есть по две номинации на «Золотой глобус» и «Сатурн», а также номинация на премию Гильдии актеров. По случаю 55-летия Дженнифер Лопес вспоминаем ее лучшие фильмы.

Селена

Год: 1997.
Страна: США.
Режиссер: Грегори Нава.
В главных ролях: Дженнифер Лопес, Джеки Герра, Констанс Мари, Алекс Менесес, Джон Седа.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.
Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Селена»

Первую номинацию на «Золотой глобус» Дженнифер Лопес получила за музыкальный байопик «Селена». Главная роль в фильме также принесла будущей звезде шоу-бизнеса номинацию на кинопремию канала MTV в категории «Прорыв года».

Напомним, что в основу сюжета легла история поп-певицы Селены Кинтанильи Перес — одной из наиболее успешных латиноамериканских исполнительниц 1990-х. Ее прозвали королевой техано (жанр народной и популярной музыки, возникших в среде мексикано-американского населения Центрального и Северного Техаса. — Прим. ред.).

Стоит отметить, что среди претенденток на роль Селены числилась мексиканка Сальма Хайек, однако Джей Ло обошла почти 20 000 девушек, проходивших пробы.

Стриптизерши

Год: 2019.
Страна: США.
Режиссер: Лорин Скафария.
В главных ролях: Констанс Ву, Дженнифер Лопес, Джулия Стайлз, Кеке Палмер, Лили
Рейнхарт.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,3.
Рейтинг IMDb: 6,3.

Фото Кадр из фильма «Стриптизерши»

Вторую номинацию на «Золотой глобус» актрисе принесла авантюрная драма «Стриптизерши». Любопытно, что этот фильм тоже основан на реальных событиях: с конца 2000-х и до середины 2010-х в элитных клубах Нью-Йорка несколько танцовщиц опаивали финансистов с Уолл-стрит, а затем снимали деньги с их кредитных карт. В 2015 году история даже попала на страницы издания New York Magazine.

Ведущую роль в картине сыграла Констанс Ву — по сюжету именно ее героиня дает интервью, в котором раскрывает мошенническую схему. Дженнифер Лопес же досталась роль более опытной танцовщицы по имени Рамона, подбившей своих подруг на эту авантюру. В «Стриптизершах» также засветились хип-хоп-исполнительница Карди Би и певица Лиззо.

Незаконченная жизнь

Год: 2004.
Страна: Германия, США.
Режиссер: Лассе Халльстрем.
В главных ролях: Роберт Редфорд, Дженнифер Лопес, Морган Фриман, Джош Лукас, Дэмиэн
Льюис.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.
Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Незаконченная жизнь»

В середине нулевых Джей Ло поработала со шведским режиссером Лассе Халльстремом — неоднократным номинантом на «Оскар» и автором таких фильмов, как «Что гложет Гилберта Грейпа» и «Правила виноделов». При этом коллегами актрисы стали оскароносные Роберт Редфорд и Морган Фриман.

Главным героем ленты выступает владелец ранчо по имени Эйнар, который тяжело переживает смерть своего единственного сына в автокатастрофе. Однажды на его пороге появляется его невестка Джин — именно она была за рулем машины, так что Эйнар винит ее в гибели Гриффина. Теперь же девушка утверждает, что ее дочь Грифф — внучка главного героя.

Давайте потанцуем

Год: 2004.
Страна: США.
Режиссер: Питер Челсом.
В главных ролях: Ричард Гир, Дженнифер Лопес, Сьюзен Сарандон, Лиза Энн Уолтер, Стэнли Туччи.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.
Рейтинг IMDb: 6,2.

Фото Кадр из фильма «Давайте потанцуем»

Американский ромком «Давайте потанцуем» — это ремейк одноименной японской картины, вышедшей на экраны в 1995 году. Оба фильма повествуют о разочаровавшемся в жизни трудоголике, который начинает брать уроки бальных танцев. Только в японской версии главным героем был бухгалтер, а в американской — юрист.

Дженнифер Лопес достался образ преподавательницы танцевальной студии, которая становится наставницей персонажа Ричарда Гира. Стоит отметить, что сама Джей Ло начинала свой путь именно в качестве танцовщицы — сначала в телешоу «В ярких красках», а затем в коллективе Джанет Джексон (актриса даже засветилась в одном из ее видеоклипов).

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Клетка

Год: 2000.
Страна: Германия, США.
Режиссер: Тарсем Сингх.
В главных ролях: Дженнифер Лопес, Винс Вон, Винсент Д'Онофрио, Марианн Жан-Батист, Джейк Уэбер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.
Рейтинг IMDb: 6,4.

Фото Кадр из фильма «Клетка»

Еще одной яркой работой Дженнифер Лопес стал психологический триллер «Клетка». Полнометражный дебют клипмейкера Тарсема Сингха был отмечен номинацией на «Оскар» («Лучший грим») и четырьмя номинациями на «Сатурн» («Лучший научно-фантастический фильм», «Лучшая актриса», «Лучшие костюмы», «Лучший грим»).

По сюжету психиатр Кэтрин Дин с помощью новой технологии погружается в сознание серийного убийцы: мужчина находится в коме, и это — единственный способ узнать, где находится последняя похищенная им девушка, ведь ее еще можно спасти. Однако выбраться из внутреннего мира маньяка оказывается не так-то просто.

Свадебный переполох

Год: 2001.
Страна: США, Германия.
Режиссер: Адам Шенкман.
В главных ролях: Дженнифер Лопес, Мэттью Макконахи, Бриджит Уилсон, Джастин Чэмберс, Джуди Грир.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.
Рейтинг IMDb: 5,3.

Фото Кадр из фильма «Свадебный переполох»

«Свадебный переполох» — дебютная лента Адама Шенкмана, который впоследствии снял популярную мелодраму «Спеши любить» и спродюсировал несколько частей танцевальной франшизы «Шаг вперед». Любопытно, что, как и Джей Ло, Шенкман начинал свой путь в Лос-Анджелесе в качестве танцовщика и хореографа.

Что касается ромкома «Свадебный переполох», то в нем актриса сыграла организатора свадеб Мэри Фиоре, которой самой совсем не везет в личной жизни. Случайное знакомство со Стивом заставляет девушку поверить в любовь, однако вскоре она узнает, что молодой человек — будущий муж ее новой состоятельной клиентки.

Вне поля зрения

Год: 1998.
Страна: США.
Режиссер: Стивен Содерберг.
В главных ролях: Джордж Клуни, Дженнифер Лопес, Винг Реймз, Дон Чидл, Стив Зан.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.
Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Вне поля зрения»

В самом начале актерской карьеры Дженнифер Лопес удалось поработать с режиссером Стивеном Содербергом. Он к тому моменту уже мог похвастаться целой россыпью престижных наград (в первую очередь — Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля) и номинаций (в частности — на «Оскар» и «Золотой глобус») за ленту «Секс, ложь и видео».

В центре сюжета криминальной картины «Вне поля зрения» — грабитель Джек Фоули и сотрудница прокуратуры Карен Сиско, которые, разумеется, начинают испытывать симпатию друг к другу. Исполнители главных ролей Джордж Клуни и Дженнифер Лопес даже получили номинацию на кинонаграду канала MTV в категории «Лучший поцелуй».

Кровь и вино

Год: 1996.
Страна: Великобритания, США.
Режиссер: Боб Рейфелсон.
В главных ролях: Джек Николсон, Стивен Дорфф, Дженнифер Лопес, Джуди Дэвис, Майкл Кейн.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2.
Рейтинг IMDb: 6,0.

Фото Кадр из фильма «Кровь и вино»

Среди ранних работ Дженнифер Лопес также нельзя не отметить криминальный триллер «Кровь и вино», который участвовал в конкурсной программе кинофестиваля в Сан-Себастьяне (награда тогда досталась Майклу Кейну, сыгравшему сообщника главного героя). Экранным партнером актрисы выступил оскароносный Джек Николсон.

Центральный персонаж истории — виноторговец Алекс, который вместе с напарником Виком крадет дорогое бриллиантовое ожерелье. Мужчина собирается бросить жену и ее сына от предыдущего брака и сбежать с новой подружкой Габриэлой (которую сыграла как раз Дженнифер Лопес), однако на деле все сразу же идет не по плану.

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