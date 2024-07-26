Что известно о финальном 4-м сезоне «Академии «Амбрелла»
История семьи Харгривз подходит к концу. 8 августа на стриминговом сервисе Netflix выйдет последний — четвертый — сезон супергеройского сериала «Академия «Амбрелла», основанного на одноименной серии комиксов. Рассказываем, чего ждать от финальных эпизодов.
С чего началась «Академия «Амбрелла»
Создатели серии комиксов «Академия «Амбрелла» — вокалист группы My Chemical Romance Джерард Уэй и художник Габриэль Ба. Первый выпуск вышел в сентябре 2007 года, а уже в 2008 году проект получил престижную премию Айснера.
В центр сюжета авторы поместили бывшую команду супергероев, члены которой вновь собираются вместе, когда узнают о смерти своего приемного отца Реджинальда Харгривза. В свое время мужчина усыновил будущих членов Академии «Амбрелла» и начал готовить их к важной миссии — и теперь главным героям действительно предстоит спасти мир.
Премьера первого сезона экранизации «Академии «Амбрелла» состоялась в 2019 году. С тех пор она обзавелась несколькими номинациями на «Сатурн», премию канала MTV и прайм-таймовую творческую премию «Эмми».
В 2022-м сериал был продлен на четвертый сезон, который станет для него последним.
Сюжет 4-го сезона «Академии «Амбрелла»
Напомним, что в третьей главе Харгривзы попали в альтернативную временную линию, в которой их приемный отец основал совсем другую супергеройскую команду и назвал ее не «Амбрелла», а «Спэрроу».
Разумеется, две группы не смогли поладить между собой, но их противостояние — не единственная сюжетная линия сезона. В финале герои перезапустили вселенную, но при этом потеряли свои сверхъестественные способности.
Согласно официальному синопсису четвертого сезона, Харгривзы попытаются построить нормальную жизнь, но не смогут долго игнорировать странности новой вселенной — и в грядущих сериях членам Академии «Амбрелла» предстоит принять новый вызов.
Ожидается, что в перезапущенном таймлайне главные герои столкнутся с новыми врагами, которые задумают стереть их с лица земли.
Кроме того, актриса Эмми Рейвер-Лэмпман в одном из интервью намекнула, что действия ее героини Эллисон в предыдущих эпизодах приведут к так называемому эффекту бабочки и будут иметь последствия, за которые она почувствует вину.
Актерский состав 4-го сезона «Академии «Амбрелла»
В работе над финальным сезоном «Академии «Амбрелла» приняли участие все звезды сериала: Том Хоппер (Лютер), Дэвид Кастанеда (Диего), Эмми Рейвер-Лэмпман (Эллисон), Роберт Шиэн (Клаус), Эллиот Пейдж (Ваня/Виктор), Эйдан Галлахер (Пятый), Джастин Х. Мин (Бен) и Риту Арья (Лила).
Кроме того, ожидается возвращение Колма Фиора в образе Реджинальда Харгривза, а среди новичков четвертой главы — Ник Офферман («Парки и зоны отдыха», «Одни из нас») и Меган Маллалли («Уилл и Грейс»).
Стоит отметить, что Офферман и Маллалли сыграют супружескую пару ученых. Любопытно, что в реальной жизни актеры действительно женаты.
Трейлер 4-го сезона «Академии «Амбрелла»
График выхода 4-го сезона «Академии «Амбрелла»
Уже подтверждено, что четвертая глава «Академии «Амбрелла» будет короче предыдущих: вместо десяти серий зрителям придется ограничиться всего лишь шестью. Все эпизоды выйдут на стриминговом сервисе Netflix одновременно.
|Эпизод 1
|8 августа
|Эпизод 2
|8 августа
|Эпизод 3
|8 августа
|Эпизод 4
|8 августа
|Эпизод 5
|8 августа
|Эпизод 6
|8 августа