Выбор редакции: 7 сериалов, которые мы не устаем пересматривать

Киноавторы раздела «Стиль жизни» регулярно рассказывают читателям о новых фильмах и сериалах. Сегодня же команда поделится своими любимыми многосерийными проектами. Уже проверенная годами классика и свежие хиты — в подборке нашлось место самым разнообразным историям.

Рекомендует Катерина Воскресенская

Доктор Кто

Годы: 1963-...

Страна: Великобритания.

В главных ролях: Кристофер Экклстон, Дэвид Теннант, Мэтт Смит, Питер Капальди, Джоди Уиттакер, Шути Гатва.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,6.

Рейтинг IMDb: 8,6.

Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»

Британский научно-фантастический сериал «Доктор Кто» вышел в эфир 23 ноября 1963 года. Первым Доктором — инопланетянином с двумя сердцами и машиной времени под названием ТАРДИС — стал Уильям Хартнелл.

Впоследствии эту роль исполнили еще с десяток актеров, а Дэвид Теннант и вовсе удостоился этой чести дважды (он сыграл Десятого и Четырнадцатого Докторов). Сегодня культовый образ закреплен за Шути Гатвой — звездой «Сексуального просвещения», также успевшим засветиться в «Барби».

За долгие годы в отдельных эпизодах «Доктора Кто» снялась целая россыпь ныне известных (а тогда — еще совсем молодых) актеров — например, номинанты на «Оскар» Кэри Маллиган и Эндрю Гарфилд, а также обладатель заветной статуэтки Дэниэл Калуя. Кроме того, в кадре появлялись певица Кайли Миноуг, телеведущий Джеймс Корден и даже бывший агент 007 Тимоти Далтон.

Мистер Робот

Годы: 2015-2019.

Страна: США.

В главных ролях: Рами Малек, Кристиан Слэйтер, Карли Чаикин, Мартин Вальстрем, Портия Даблдэй, Майкл Кристофер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 8,5.

Фото Кадр из сериала «Мистер Робот»

Сериал «Мистер Робот» повествует о молодом программисте и кибермстителе Эллиоте Алдерсоне. Главная роль принесла Рами Малеку престижную телевизионную награду «Эмми», а также номинации на Премию Гильдии актеров и «Золотой глобус».

К слову, два «Золотых глобуса» в копилке проекта все же имеются: в 2016 году «Мистер Робот» выиграл в категории «Лучший драматический сериал» (позади остались «Игра престолов» и «Нарко»), а Кристиан Слэйтер был отмечен в категории «Лучший актер второго плана сериала, мини-сериала или фильма на ТВ».

Разделение

Годы: 2022-...

Страна: США.

В главных ролях: Адам Скотт, Зак Черри, Бриттни Лоуэр, Трэмелл Тиллман, Джен Таллок, Дичен Лакмэн.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.

Рейтинг IMDb: 8,7.

Фото Кадр из сериала «Разделение»

Одним из режиссеров научно-фантастического хита выступил комик Бен Стиллер. Это далеко не первая попытка известного актера поработать по ту сторону камеры, однако именно «Разделение» принесло ему дебютную номинацию в режиссерской категории: речь идет о премии «Эмми» в 2022 году.

На несколько престижных наград претендовал и исполнитель ведущей роли Адам Скотт, знакомый многим зрителям по ситкому «Парки и зоны отдыха».

Стоит отметить, что в первом сезоне также снялись такие именитые актеры, как Джон Туртурро, в активе которого имеется две награды Каннского кинофестиваля, и оскароносные Кристофер Уокен и Патриша Аркетт. В новых эпизодах ожидается появление звезды «Игры престолов» Гвендолин Кристи и номинанта на «Оскар» Боба Балабана.

Рекомендует Алиса Бондаренко

Клиника

Годы: 2001-2010.

Страна: США.

В главных ролях: Зак Брафф, Дональд Фэйсон, Сара Чок, Джон К. Макгинли, Нил Флинн, Джуди Рейес.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,7.

Рейтинг IMDb: 8,4.

Фото Кадр из сериала «Клиника»

Знаковый проект о работе молодых врачей до сих пор держится в списке 250 лучших сериалов на «Кинопоиске», причем на 19-м месте. Однако в плане престижных наград «Клинике» повезло не так сильно, как с любовью зрителей: в активе ситкома — лишь пара номинаций на «Эмми» и три личные номинации Зака Браффа на «Золотой глобус».

Как и уже упомянутый выше «Доктор Кто», сериал «Клиника» собрал целую россыпь известных актеров, которые засветились в отдельных эпизодах: среди них — Мэттью Перри, Брендан Фрейзер, Райан Рейнолдс и многие другие.

Канк на Земле

Годы: 2022.

Страна: Великобритания.

В главной роли: Дайан Морган.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из сериала «Канк на Земле»

Создателем сериала «Канк на Земле» выступил английский сценарист и продюсер Чарли Брукер, который подарил миру антологию «Черное зеркало». По сюжету Филомена Канк общается с реальными учеными — историками, археологами, филологами, политологами и другими.

Образ Филомены Канк принес Дайан Морган номинацию на премию BAFTA в области телевидения, однако в категории «Лучшая комедийная актриса» ее обошла Шиван Максуини из сериала «Девчонки из Дерри».

Дрянь

Годы: 2016-2019.

Страна: Великобритания.

В главных ролях: Фиби Уоллер-Бридж, Шан Клиффорд, Оливия Колман, Бретт Гельман, Эндрю Скотт, Дженни Рейнсфорд.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3.

Рейтинг IMDb: 8,7.

Фото Кадр из сериала «Дрянь»

Комедийный сериал «Дрянь» стал звездным часом Фиби Уоллер-Бридж. Взяв за основу одноименный моноспектакль, она в качестве сценариста и одного из продюсеров перенесла историю на телеэкраны. И, конечно же, сыграла главную роль.

Образ яркой остроумной женщины принес Фиби Уоллер-Бридж «Золотой глобус», «Эмми» и Премию Гильдии актеров. Сам же проект «Дрянь» назвали лучшим комедийным сериалом на «Золотом глобусе» и «Эмми». Сейчас он находится на 67-м месте в топ-250 лучших сериалов на «Кинопоиске».

Рекомендует Татьяна Беленкова

Призрак дома на холме

Годы: 2018.

Страна: США.

В главных ролях: Михил Хейсман, Карла Гуджино, Генри Томас, Элизабет Ризер, Кейт Сигел, Оливер Джексон-Коэн, Виктория Педретти.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 8,5.

Фото Кадр из сериала «Призрак дома на холме»

«Призрак дома на холме» — это вольная экранизация одноименного романа Ширли Джексон. В центре сюжета оказывается семья Крэйн. Оливия и Хью вместе с пятью детьми — Стивеном, Ширли, Теодорой и близнецами Люком и Нелл — переезжают в особняк, который за красивым фасадом хранит мрачные тайны.

После «Призрака дома на холме» Майк Флэнаган снял еще несколько проектов для стримингового сервиса Netflix («Призраки усадьбы Блай», «Полуночная месса», «Клуб полуночников», «Падение дома Ашеров»), но самые высокие оценки до сих пор удерживает именно история Хилл-Хауса.