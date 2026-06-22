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Элис и Стив сериал 2026: где смотреть все серии
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22 июня, 18:05

1 мин.

Где смотреть сериал «Элис и Стив»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Элис и Стив», реж. Том Кингсли, Disney+, Clerkenwell Films
Фото Кадр из сериала «Элис и Стив», реж. Том Кингсли, Disney+, Clerkenwell Films

На Hulu и Disney+ вышли все шесть эпизодов сериала «Элис и Стив». Режиссером проекта выступил Том Кингсли («Под прикрытием»). По сюжету 30-летняя дружба Элис и Стива трещит по швам, когда он заводит роман с ее взрослой дочерью.

Кто снялся в сериале «Элис и Стив»

В сериале «Элис и Стив» снялись Кен Блэкберн, Джемейн Клемент, Никола Уокер, Джоэль Фрай, Яли Тополь Маргалит, Марсия Уоррен, Эли Фишер и Сэм Чэпман.

Трейлер сериала «Элис и Стив»

Где смотреть «Элис и Стив»

Все эпизоды сериала «Элис и Стив» доступны для просмотра на платформах Hulu и Disney+. В России проект можно посмотреть на сторонних сайтах.

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