Где смотреть сериал «Элис и Стив»

На Hulu и Disney+ вышли все шесть эпизодов сериала «Элис и Стив». Режиссером проекта выступил Том Кингсли («Под прикрытием»). По сюжету 30-летняя дружба Элис и Стива трещит по швам, когда он заводит роман с ее взрослой дочерью.

Кто снялся в сериале «Элис и Стив»

В сериале «Элис и Стив» снялись Кен Блэкберн, Джемейн Клемент, Никола Уокер, Джоэль Фрай, Яли Тополь Маргалит, Марсия Уоррен, Эли Фишер и Сэм Чэпман.

Трейлер сериала «Элис и Стив»

Где смотреть «Элис и Стив»

Все эпизоды сериала «Элис и Стив» доступны для просмотра на платформах Hulu и Disney+. В России проект можно посмотреть на сторонних сайтах.

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