Где смотреть сериал «Элис и Стив»
На Hulu и Disney+ вышли все шесть эпизодов сериала «Элис и Стив». Режиссером проекта выступил Том Кингсли («Под прикрытием»). По сюжету 30-летняя дружба Элис и Стива трещит по швам, когда он заводит роман с ее взрослой дочерью.
Кто снялся в сериале «Элис и Стив»
В сериале «Элис и Стив» снялись Кен Блэкберн, Джемейн Клемент, Никола Уокер, Джоэль Фрай, Яли Тополь Маргалит, Марсия Уоррен, Эли Фишер и Сэм Чэпман.
Трейлер сериала «Элис и Стив»
Где смотреть «Элис и Стив»
Все эпизоды сериала «Элис и Стив» доступны для просмотра на платформах Hulu и Disney+. В России проект можно посмотреть на сторонних сайтах.
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