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Дом Дракона сериал 3 сезон: дата выхода серий и расписание — где смотреть
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Сегодня, 16:55

1 мин.

Стартовал 3-й сезон сериала «Дом Дракона»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дом Дракона», реж. Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник и др., HBO
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона», реж. Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник и др., HBO

На HBO Max стартовал третий сезон сериала «Дом Дракона». Продолжение масштабного фэнтези-эпика погрузило зрителей в эпицентр гражданской войны Таргариенов, известной как «Пляска Драконов».

Дом Дракона, 3 сезон.3-й сезон «Дома дракона» стартовал с рекордными оценками за всю историю сериала

Кто снялся в 3-м сезоне «Дома Дракона»

В новом сезоне «Дома Дракона» снялись Эмма Д'Арси, Оливия Кук, Мэтт Смит, Рис Иванс, Стив Туссен, Фабьен Франкель, Юэн Митчелл, Том Глинн-Карни, Соноя Мидзуно, Мэттью Нидхэм, Фиа Сабан и Гарри Коллетт.

Трейлер 3-го сезона сериала «Дом Дракона»

Расписание выхода эпизодов 3-го сезона сериала «Дом Дракона»

1 серия 21 июня
2 серия 28 июня
3 серия 5 июля
4 серия 12 июля
5 серия 19 июля
6 серия 26 июля
7 серия 2 августа
8 серия 9 августа
Дом Дракона, 3 сезон.Пламя и кровь: чего ждать от 3-го сезона «Дома Дракона»

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