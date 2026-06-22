Стартовал 3-й сезон сериала «Дом Дракона»: расписание релиза эпизодов

На HBO Max стартовал третий сезон сериала «Дом Дракона». Продолжение масштабного фэнтези-эпика погрузило зрителей в эпицентр гражданской войны Таргариенов, известной как «Пляска Драконов».

Кто снялся в 3-м сезоне «Дома Дракона»

В новом сезоне «Дома Дракона» снялись Эмма Д'Арси, Оливия Кук, Мэтт Смит, Рис Иванс, Стив Туссен, Фабьен Франкель, Юэн Митчелл, Том Глинн-Карни, Соноя Мидзуно, Мэттью Нидхэм, Фиа Сабан и Гарри Коллетт.

Трейлер 3-го сезона сериала «Дом Дракона»

Расписание выхода эпизодов 3-го сезона сериала «Дом Дракона»