Стартовал 3-й сезон сериала «Дом Дракона»: расписание релиза эпизодов
На HBO Max стартовал третий сезон сериала «Дом Дракона». Продолжение масштабного фэнтези-эпика погрузило зрителей в эпицентр гражданской войны Таргариенов, известной как «Пляска Драконов».
Кто снялся в 3-м сезоне «Дома Дракона»
В новом сезоне «Дома Дракона» снялись Эмма Д'Арси, Оливия Кук, Мэтт Смит, Рис Иванс, Стив Туссен, Фабьен Франкель, Юэн Митчелл, Том Глинн-Карни, Соноя Мидзуно, Мэттью Нидхэм, Фиа Сабан и Гарри Коллетт.
Трейлер 3-го сезона сериала «Дом Дракона»
Расписание выхода эпизодов 3-го сезона сериала «Дом Дракона»
|1 серия
|21 июня
|2 серия
|28 июня
|3 серия
|5 июля
|4 серия
|12 июля
|5 серия
|19 июля
|6 серия
|26 июля
|7 серия
|2 августа
|8 серия
|9 августа
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