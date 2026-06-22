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Приглашение фильм 2026: дата выхода и трейлер — Оливия Уайлд
Фильмы

22 июня, 18:35

1 мин.

Комедия Оливии Уайлд «Приглашение» выйдет 26 июня

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Приглашение», реж. Оливия Уайлд, FilmNation, Entertainment, Annapurna Pictures, Permut Presentations
Фото Кадр из фильма «Приглашение», реж. Оливия Уайлд, FilmNation, Entertainment, Annapurna Pictures, Permut Presentations

26 июня в зарубежный прокат выйдет картина Оливии Уайлд («Не беспокойся, дорогая») «Приглашение». В центре сюжета проекта супруги Джо и Анджела, чей 15-летний брак переживает глубокий кризис. Пытаясь наладить отношения, они зовут на ужин страстных и эксцентричных соседей сверху.

Кто снялся в фильме «Приглашение»

В фильме «Приглашение» снялись Сет Роген, Оливия Уайлд, Пенелопа Крус, Эдвард Нортон, Скип Хоуланд, Мэл Пауэлл, Рэйчел Туроу и Марио Вальдес.

Трейлер фильма «Приглашение»

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