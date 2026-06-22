Комедия Оливии Уайлд «Приглашение» выйдет 26 июня

26 июня в зарубежный прокат выйдет картина Оливии Уайлд («Не беспокойся, дорогая») «Приглашение». В центре сюжета проекта супруги Джо и Анджела, чей 15-летний брак переживает глубокий кризис. Пытаясь наладить отношения, они зовут на ужин страстных и эксцентричных соседей сверху.

Кто снялся в фильме «Приглашение»

В фильме «Приглашение» снялись Сет Роген, Оливия Уайлд, Пенелопа Крус, Эдвард Нортон, Скип Хоуланд, Мэл Пауэлл, Рэйчел Туроу и Марио Вальдес.