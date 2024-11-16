Римская мечта Ридли Скотта: каким получился фильм «Гладиатор 2»

В международный прокат вышел «Гладиатор 2» — сиквел фильма, четверть века назад ненадолго вернувшего популярность жанру пеплум (исторические фильмы, основанные на библейских или античных сюжетах). Все происходящее стало масштабнее, а солируют на экране уже другие герои, впрочем, связанные родственными узами с персонажами первого фильма.

Лента превосходит своего предшественника масштабом, так что захватывающего дух действа стало еще больше. Только вот за пределами Колизея картина порой будто бы не знает, может ли она быть чем-то самостоятельным, а не просто калькой своего прародителя в новой, более современной и привлекательной обложке. Разбираемся, каким получился фильм и стоит ли смотреть «Гладиатор 2».

Сюжет фильма «Гладиатор 2»

Стартует «Гладиатор 2», по заветам ленты 2000 года, в далеких от столицы империи землях, захватываемых Римом. Сейчас в этом качестве предстали не холодные леса германских племен, а находящаяся в Северной Африке область Нумидия. Римские войска под предводительством полководца Марка Акация намерены захватить последний свободный город в регионе и уже начали наступление на нежелающее подчиняться поселение.

Фото Кадр из фильма «Гладиатор 2», реж. Ридли Скотт / Paramount Pictures

Впрочем, отличия ленты начинают проявляться в сиквеле уже на этом этапе. Зритель будет наблюдать за открывающимся сражением в первую очередь со стороны местных жителей. Именно в их стане сражается Луций — подросший сын Луциллы из первого фильма. Будучи воспитанным далеко от родных стен, наследник римского престола не питает теплых чувств к захватчикам, а их приход закономерно разрушает весь его быт.

Внук императора Марка Аврелия отправляется в вечный город, которым теперь правят братья Гета и Каракалла, в качестве раба. Герой будет вынужден бороться за собственную жизнь. Луций станет выгодным приобретением купца Макрина, занимающегося гладиаторскими боями, и, как и Максимус в первой части, выйдет на арену Колизея, чтобы обрести свободу и отомстить.

Фото Кадр из фильма «Гладиатор 2», реж. Ридли Скотт / Paramount Pictures

Каким получился фильм «Гладиатор 2»

Сложно удержаться, чтобы не воспроизвести формулу ставшего невероятно успешным фильма 2000 года. Хотелось бы сказать, что Ридли Скотт оказался выше столь очевидного шага, но нет. Режиссер без малейшего стеснения копирует структуру собственного же фильма. Вспоминая о тяге современной массовой культуры к перезапускам и ремейкам, в некоторые моменты можно подумать, что перед зрителями не вторая часть, а новый взгляд на старые события.

Фото Кадр из фильма «Гладиатор 2», реж. Ридли Скотт / Paramount Pictures

И взгляд этот явно прибавил в масштабах. Те, кто был заворожен битвой Максимуса с тиграми в первой ленте, при просмотре продолжения точно не останутся разочарованы. «Гладиатор 2» демонстрирует на экране целый зоопарк, в котором найдется место обезьянам, носорогу и даже акулам. Особенно поразит сражение в затопленном Колизее, которое заменило в сиквеле гораздо более привычные бои на колесницах.

Но не только в гладиаторских сражениях стал масштабнее сиквел. Формальных злодеев теперь тоже два, ведь на место Коммоду пришли Гета и Каракала, сыгранные дуэтом Джозефа Куинна и Фреда Хекинджера. Новые властители дают фору герою Хоакина Феникса в распущенности и избалованности. При этом молодые правители Римской империи совсем не тянут на звание по-настоящему пугающих фигур, а их действия и реакции скорее вызывают раздражение.

Кукловодом всей истории становится выкупивший главного героя ленты торговец Макрин — бывший раб, стремящийся к императорской власти. И пока Луций и прочие лишь говорят про образ идеального Рима, из уст героя, сыгранного Дензелом Вашингтоном, звучат другие мысли. Именно он становится главным критиком колониальной политики государства.

Фото Кадр из фильма «Гладиатор 2», реж. Ридли Скотт / Paramount Pictures

И в этой риторике кроется одна из проблем «Гладиатора 2» — все эти речи о мечтах и возвращении справедливости выглядят порой слишком беспредметно. Просто непонятно, о чем вообще говорит Луций, ведь буквально еще пару дней назад он и не помышлял ни о какой империи, не желал контактов с ней и вообще отдал бы все, чтобы вернуть свой тихий и счастливый быт.

В случае с Максимусом из первой ленты не возникало подобных вопросов. Герой Рассела Кроу был цельным образом с понятной историей и четкой мотивацией. Даже его лидерство на арене было обусловлено воинским опытом. Бойцы понимали, что тот осмысленно подходит к ведению сражений и его указания помогут остаться в живых.

Фото Кадр из фильма «Гладиатор 2», реж. Ридли Скотт / Paramount Pictures

Персонаж Пола Мескала также занимает лидерскую позицию среди гладиаторов, только вот главным событием, прославившим его в среде идущих на смерть, оказывается то, что он укусил боевую обезьяну.

Собственно, образ героя Максимуса в сиквеле будто бы разделен между Луцием и сыгранным Педро Паскалем Марком Акацием. Если первый ведет свою протестную деятельность в рамках арены, то римский полководец становится ответственным за все заговорческие действия вне стен Колизея.

Актеры фильма «Гладиатор 2»

Ленту Ридли Скотта сложно назвать выдающейся в сценарном плане, и, пожалуй, эта проблема отражается и на актерской игре. Безусловно талантливый Пол Мескал порой выглядит растерянным, механически отыгрывая все сцены. От этого его Луций кажется плоским, а речи выглядят как заученные кричалки, способные оказать влияние лишь на самые непритязательные умы.

Педро Паскаль, чей Марк Акаций был заявлен как одна из центральных фигур фильма, появляется на экране в преступно малом количестве сцен и в большинстве из этих появлений просто сурово хмурит брови и изображает усталого вояку.

Фото Кадр из фильма «Гладиатор 2», реж. Ридли Скотт / Paramount Pictures

Самой же яркой актерской работой становится роль Макрина, доставшаяся Дензелу Вашингтону. Жадный до власти и амбициозный купец выглядит как опасный и хитрый злодей. При этом он невероятно стильный и харизматичный, что делает его еще более запоминающимся персонажем, затмевающим даже атлетичного героя Пола Мескала.

Стоит ли смотреть фильм «Гладиатор 2»

Многие из последних работ Ридли Скотта принято излишне ругать, а самого режиссера — критиковать за все, что только в голову приходит. И порой эта критика действительно справедлива. Его «Гладиатор 2» рассыпается на две половины, состоящие из захватывающего действа и дежурных диалогов, нужных лишь для формального развития сюжета. При этом фильм кое-как все-таки находит баланс в отношении со зрителем.

Лента будто бы сознательно не хочет казаться чем-то новым и развивать идеи оригинала, но при этом дарит удивительно захватывающее зрелище, пусть даже и вплотную приближаясь к фарсу. На экране в этот раз невероятно много воды. Но главное, что вся она выглядит невероятно красиво.