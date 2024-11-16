Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Суперниндзя
Статьи
Угадай по фактам: правда или нет о героях шоу Суперниндзя — тест
Суперниндзя

Сегодня, 21:00

0 мин.

Угадай по фактам: правда или нет о героях шоу «Суперниндзя»

Антон Бабошин
Корреспондент
Фото Пресс-служба СТС.
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Прошел экватор нового международного сезона шоу «Суперниндзя». За это время произошло много ярких событий и запоминающихся моментов. Многие участники и их истории тоже были незабываемыми. Именно поэтому мы подготовили для вас тест — правда или нет о героях экстремального шоу. Напрягайте память или проверяйте интуицию.

Новости холдинга
Губерниев и Канчельскис ополчились на Карпина. Что произошло после матча Россия - Бруней
Российский форвард Ничушкин рассказал о возвращении в НХЛ после отстранения
Камила Валиева посетила этап «Гран-при России» в Москве
Число пострадавших от отравления в Новочебоксарске увеличилось до 205
Лавров: Кремль дал четкую оценку разговору Путина с Шольцем
Сальдо рассказал о гибели элитного спецназа ВСУ при попытках форсировать Днепр

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Последние новости
20:15
Новый выпуск «Суперниндзя» выйдет раньше обычного
12 ноя 22:00
Олимпийский чемпион и мастер паркура на трассе «Суперниндзя»
9 ноя 22:30
Что покажут в новой серии 3 сезона «Суперниндзя»
6 ноя 16:30
Суперниндзя-ветеран и два уникальных рекорда американца: лучшие фото четвертой серии
4 ноя 09:30
Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 4