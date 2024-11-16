Угадай по фактам: правда или нет о героях шоу «Суперниндзя»

Прошел экватор нового международного сезона шоу «Суперниндзя». За это время произошло много ярких событий и запоминающихся моментов. Многие участники и их истории тоже были незабываемыми. Именно поэтому мы подготовили для вас тест — правда или нет о героях экстремального шоу. Напрягайте память или проверяйте интуицию.